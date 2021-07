A Valve anunciou na semana passada a sua consola de videojogos, designada Steam Deck. O equipamento rapidamente conquistou o interesse dos jogadores, e prova disso é que as pré-encomendas estão a ser um autêntico sucesso, sendo que as novas entregas já só vão chegar em 2022.

No entanto, a empresa pede aos utilizadores que não mexam no slot SSD da consola. Contudo, o CEO da Valve não explica os motivos.

Valve pede que não se mexa no slot SSD da Steam Deck

A Steam Deck foi anunciada na passada na passada quinta-feira (15) e todos os três modelos da consola vêm equipados com um slot SSD M.2. O modelo mais básico traz 64GB eMMC (PCIe Gen 2) e tem um custo de 419 euros. No entanto, muitos consumidores pensaram em adquirir este modelo para, posteriormente, colocarem um disco SSD de maior capacidade. Mas a Valve recomenda que os utilizadores não mexam no componente SSD da consola.

Neste sentido, na passada sexta-feira (16) um utilizador do Reddit enviou um email a Gabe Newell, CEO da Valve, a questionar qual o modelo do SSD da Steam Deck e se o armazenamento poderia ser trocado posteriormente. Em resposta, o CEO da Valve confirmou que a consola tem um slot com soquete 2230 M.2 presente em todos os modelos, referindo ainda que a peça não está soldada à motherboard.

Na página das especificações técnicas, a empresa avisa que os slots não estão projetados para serem substituídos pelos utilizadores. Ou seja, o consumidor até pode mudar o SSD, no entanto a Valve não recomenda essa mesma troca.

Contudo, o CEO não explica concretamente o motivo deste alerta.

Há, no entanto, vários motivos que podem justificar esta nota. E, em muitos casos, estão relacionados com questões de compatibilidade.

Portanto, caso o utilizador queira investir num modelo com maior capacidade, o melhor será adquirir um dos outros dois modelos com SSD NVMe. Em concreto têm a opção da Steam Deck de 256 GB de 549€ e a de 512 GB por 679€.

Por outro lado, Gabe Newell já adiantou que é possível trocar o sistema operativo SteamOS pelo Windows e até instalar mesmo apps de lojas e jogos, como a Epic Games.

