As relações entre Sam Altman e Elon Musk não têm andado muito calmas. O fundador da OpenAI têm-se defendido publicamente dos ataques do dono do X, com estes a surgirem de muitos lados. Agora parece estar a ser preparado um contra-ataque, com OpenAI e Sam Altman trabalham na sua rede social para rivalizar com o X e outras redes.

OpenAI e Sam Altman querem uma rede social

Somente um dia após o lançamento do GPT-4.1, está a ser reportado que a OpenAI trabalha discretamente na sua própria rede social ao estilo X. Esta continua numa fase inicial, mas o protótipo interno aparentemente apoia-se bastante na geração de imagens do ChatGPT e apresenta um feed social. Sam Altman tem pesquisado opiniões externas sobre o assunto.

Até agora, não é claro se esta rede social acabará como uma nova aplicação ou se será incorporada no próprio ChatGPT. Este movimento vai obviamente alimentar a já complicada rivalidade entre Sam Altman e Elon Musk. O objetivo aqui parece ser menos copiar X e mais obter conteúdo em tempo real para treinar a IA. Uma fonte associada a este processo revelou isso de forma muito clara em declarações:

A integração do Grok com o X deixou toda a gente com inveja. Principalmente como as pessoas criam tweets virais fazendo-os dizer algo estúpido

É claro que este projeto pode acabar em vaporware. A OpenAI está a passar por algumas dificuldades ultimamente e está focada em alguns pontos do seu serviço. A empresa revelou novos modelos, enfrentou alguns processos judiciais ainda curso e há sérias dúvidas sobre a sua velocidade e capacidade de expansão.

Será apenas uma resposta a Elon Musk e ao X?

Em fevereiro, Musk fez uma oferta de 97,4 mil milhões de dólares para comprar a OpenAI, algo que Sam Altman rejeitou publicamente com algum desdém. Na base desta quezília, Elon Musk foi cofundador da OpenAI com Altman em 2015, mas saiu em 2018. Desde então, critica a empresa, acusando-a de abandonar as suas raízes sem fins lucrativos, de se aproximar demasiado da Microsoft e levou esta empresa de IA a tribunal.

Por outro lado, a OpenAI processou Musk, alegando que este tentou assumir o controlo da empresa para controlar a sua tecnologia. A situação complicou-se rapidamente, com ambos os lados a trocarem acusações. Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares, rebatizou-o como X e depois colocou o Grok, o seu chatbot de IA da xAI, diretamente na plataforma.

O Grok extrai conteúdo em tempo real do X, dando à operação de IA de Musk um fluxo direto da internet. A Meta está a fazer algo semelhante com os seus modelos Llama, treinando-os com dados dos utilizadores do Facebook e Instagram. E agora, a OpenAI parece estar a procurar o seu próprio caminho, pretendendo obter dados para a sua IA desta forma simples.