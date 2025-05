Prazo para matrículas do pré-escolar e 1.º ano do Ensino Básico termina hoje

Termina, hoje, o prazo para realizar a matrícula para o pré-escolar e 1.º ano do Ensino Básico. Se ainda não o fez, não se esqueça de fazer.

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

As matrículas para Educação pré-escolar e 1.º ano de escolaridade terminam hoje.

Do 6.º ao 9.º anos e 11º ano, as matrículas são de 16 de junho a 27 de junho. Para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º Anos do Ensino Básico o período de matrículas é de 1 de julho a 11 de julho. Alunos do 10.º e 12.º Anos – Período de Matrículas: 15 a 22 de julho.

Antes de iniciar o processo de matrícula a/o Encarregada/o de Educação deverá efetuar a sua autenticação no Portal das Matrículas. A autenticação poderá ser efetuada com recurso ao Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais de acesso aos sistemas da Autoridade Tributária.

Deve usar este Portal das Matrículas para:

Matrícula, pela primeira vez, na educação Pré-Escolar e no 1.º ano do ensino básico;

Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos;

Renovar matrícula para os outros anos sempre que pretenda ou seja necessária: A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; A alteração de encarregado de educação; A mudança de curso ou de percurso formativo; A escolha de disciplinas.



O pedido de renovação de matrícula só deve ser efetuado em caso de transferência de estabelecimento, transição de ciclo, alteração de encarregado de educação ou quando esteja dependente de opção curricular, sendo que todas as restantes renovações são realizadas automaticamente.

Para consultar o mapa de todas as escolas disponíveis, clique aqui. Para consultar o manual do Encarregado de Educação clique aqui.