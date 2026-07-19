App Contactos do Android recebe recurso que faltava há muito tempo

A app Google Contactos é uma forma fácil de obter detalhes dos contactos armazenados no Android. Mas uma coisa que faltava há algum tempo era um cartão com as informações pessoais. A versão mais recente da app foi atualizada para ter um cartão "As suas informações", resolvendo um problema que muitos utilizadores já enfrentavam há muito tempo.

App Contactos do Android recebe novidades

Falamos da dificuldade em encontrar e partilhar facilmente o número de telefone e outros detalhes relevantes que se queira passar a outra pessoa. O cartão "As suas informações" pode ser visto facilmente tanto na própria aplicação Contactos como na aplicação Telefone. Esta tem uma ligação para Contactos ao tocar no botão "Os seus contactos" dentro dessa aplicação. Esta funcionalidade já está disponível no iOS há tempo.

Quem for diretamente à aplicação Contactos, encontra o cartão com o número e outras informações de forma fácil. Ao abrir a app, surge um cartão "As suas informações" no topo da lista. Nele está a barra de pesquisa, um menu suspenso "Todos os Contactos" e, em seguida, o cartão com o nome e outros dados. À direita do cartão, existe também um botão de partilha para facilitar o enviar desta informação com outros.

Ao tocar no cartão, serão apresentados o número de telemóvel e endereço de e-mail, bem como quaisquer outros números de telefone associados às informações pessoais. Pode ser o telefone de casa ou outros números de telemóvel. Ao optar por partilhar esta informação com outra pessoa, poder-se-á selecionar as caixas correspondentes a tudo o que pretende partilhar, facilitando a escolha do que será partilhado.

Informações pessoais que faltavam há muito tempo

Esta alteração faz parte da atualização mais recente no Android, pelo que todos devem vê-la ao abrir a aplicação. Isto acontece desde que tenham atualizado para a versão mais recente. Como mencionado acima, também se pode encontrar estes detalhes dentro da aplicação Telefone do Google, após tocar no botão "Os seus contactos".

Adicionar um cartão "A Sua Informação" nas aplicações Contactos e Telefone é uma alteração simples, mas bastante útil. Embora não seja uma mudança extremamente entusiasmante, é algo que muitas pessoas utilizarão certamente com frequência, especialmente aquelas que partilham este tipo de informação para fins profissionais.

Os utilizadores desta app do Android devem nos próximos tempos familiarizar-se com a localização desse cartão para referência futura. E se o cartão não estiver a aparecer, basta verificar a Play Store para ver se existem atualizações disponíveis para a aplicação Contactos.