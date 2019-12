QNAP TS-251B: Primeiro NAS dual-core com slot PCIe

No mundo digital não há nada mais importante que a nossa informação. Essa deve ser mantida em segurança e, obviamente, se for importante devemos ter backup da mesma. Soluções para backup (serviços de terceiros) há muitos, mas nada melhor que ter o seu próprio equipamento para cópias de segurança.

O Pplware tem em testes o NAS QNAP TS-251B que se destaca por ser o primeiro com dual-core home/SOHO Intel com slot PCIe.

Se há marca que se destaca no segmento dos NAS, essa marca chama-se QNAP. A empresa tem um vasto portefólio de produtos e também um reconhecido know how na área.

NAS QNAP TS-251B tem tudo o que precisa

O QNAP TS-251B combina armazenamento de dados seguro e entretenimento num só equipamento. Este é o primeiro NAS home/SOHO da QNAP que vem também com um slot PCIe. Com esta interface é possível a instalação de uma placa de rede de 10 GbE, uma placa M2 SSD/10 GbE de duas portas QM2, uma placa USB 3.1 Ger. 2 (10 Gbps) ou uma placa de rede sem fio (QWA-AC2600).

Ao integrar uma placa QWA-AC2600 o seu NAS poderá transformar-se num ponto de acesso Wi-Fi de alto desempenho (com suporte para a norma 802.11ac (até 1,7 Gbps).

Este NAS vem com um processador de 2,0 GHz dual-core Intel® Celeron® J3355 (que pode ir até aos 2,5 GHz) e tem 4GB RAM (expansível a 8 GB). Tem suporte para discos rígidos SATA de 6 Gb/s garantindo velocidades de leitura/gravação de até 672 MB/s. O NAS que temos em testes têm dois discos Seagate Iron Wolf.

QNAP TS-251B em vídeo

Destaque ainda para a possibilidade de reprodução de conteúdos 4K e transcodificação online. Com o QNAP TS-251B pode realizar backups, acesso e sincronização a partir de vários equipamentos. Com o Hybrid Backup Sync são consolidadas as tarefas de backup e sincronização numa única app sendo garantida várias camadas de proteção da informação.

Como acontece com outros equipamentos deste segmento, é possível aceder remotamente ao NAS através do serviço myQNAPcloud. Destaque ainda para o facto deste NAS ter a capacidade e suporte para executar máquinas virtuais, independentemente do sistema operativo.

Um agradecimento à QNAP pela cedência do NAS. Recentemente a empresa lançou também o canal QNAP TV onde podem encontram vários tutoriais que ajudarão na configuração e em tirar todo o partido do NAS.

