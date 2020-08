QNAP Guardian: Primeiro switch PoE inteligente do mundo com QTS

A QNAP é uma marca de referência no segmento dos NAS (network-attached storage). Recentemente a QNAP lançou o primeiro switch “managed” PoE inteligente do mundo com QTS. Isto significa que os utilizadores podem, por exemplo, executar máquinas virtuais e apps de rede a partir do equipamento ativo.

Vamos conhecer todas as características do novo QNAP Guardian QGD-1600P.

A QNAP lançou recentemente um produto muito inovador. Trata-se do QNAP Guardian QGD-1600P que é um equipamento com múltiplas funcionalidades direcionado para empresas ou até para uso doméstico.

Com o QNAP Guardian temos um switch com várias interfaces RJ45 a Gigabit e PoE, assim como interfaces a fibra.

Este equipamento funciona também como servidor, uma vez que é possível ter máquinas virtuais e apps em containers.

Destaque ainda para uma característica muito interessante, que é o facto de poder funcionar como controladora para sistemas de videovigilância, controladora de uma rede sem fios, etc.

QGD-1600P da QNAP tem suporte para Máquinas Virtuais

O QGD-1600P da QNAP é o primeiro switch PoE inteligente com gestão que tem suporte para a execução de máquinas virtuais.

Como switch, este equipamento vem com 4 portas de 60 watts e 12 portas de 30 watts Gigabit PoE (com duas portas combinadas PoE/SFP). Ao todo, o QGD-1600P pode fornecer um total de energia de 370 watts para alimentação de dispositivos como câmaras IP, pontos de acesso sem fio, telefones IP, luzes LED e sinalização digital.

O switch tem funcionalidades de layer 2, ao nível da camada do modelo OSI tendo suporte para VLANs, LACP, QoS IGMP Snooping entre outras tecnologias. A gestão de todas as funcionalidade do switch é realizada através de uma interface dedicada.

Podemos ver a carga do CPU, watt “consumidos” pelos dispositivos e realizar as mais diversas configurações ao nível individual das portas do switch, ao nível do PoE (Power Over Ethernet), VLANS, agregação de links, IGMP, QoS, POrt Mirroring, LLDP, etc.

QNAP Guardian também pode funcionar como controladora

Este equipamento pode ainda funcionar como controlador, como NAS, NVR, router, firewall e controlador AP para aplicações de vigilância IP, segurança de rede, expansão de armazenamento e gestão de redes sem fios.

Principais características do QNAP Guardian QGD-1600P

4 x portas RJ45 Gigabit 802.3bt de 60 watts PoE

10 x portas RJ45 Gigabit 802.3at de 30 watts PoE

2 x portas RJ45/SFP Gigabit 802.3at de 30 watts PoE

CPU Intel® Celeron® J4115 quad-core de 1,8 GHz (expansível para até 2,5 GHz)

8 GB de RAM DDR4

Suporte para NAS, NVR, router, firewall e controlador AP para aplicações de vigilância IP, segurança de rede, expansão de armazenamento e gestão de redes sem fios.

Suporta até duas unidades SATA

Suporte para máquinas virtuais

Suporte para apps em containers

A expansibilidade PCIe permite o uso de placas de rede 10GbE, placas de SSD M.2/10GbE de duas portas QM2, placas USB 3.2 Gen 2 de 2ª geração (10 Gbps) ou adaptadores sem fio.

Interface QTS

Além da interface de gestão do switchs (QSS – sistema de switch da QNAP) existe também a interface QTS. Este sistema é o que faz parte dos NAS da QNAP e tem um conjunto de funcionalidades. Além do QVR Pro, VJBOD e outras apps de armazenamento diversas, no QTS App Center podemos encontrar vários tipos de apps de gestão, incluindo MikroTik® RouterOS, OpenWrt, pfSense® e Ubiquiti® UniFi®.

O QTS e o QSS podem funcionar de forma independente, sem interferir um no outro para garantir o funcionamento contínuo.

Por exemplo, ao reiniciar o QTS, a fonte de alimentação PoE do QSS não será interrompida e, ao reiniciar o QSS, as VMs no QTS continuarão em execução.

Em Resumo…

E está feita a apresentação do QNAP Guardian QGD-1600P, um equipamento muito interessante e cheio de funcionalidades. Como referido, esta é um equipamento 2 em 1. Então, este pode funcionar como switch ou como servidor, podendo ter funções de controlado.

Nos próximos artigos iremos apresentar algumas funcionalidades deste equipamento. O QNAP Guardian QGD-1600P é sem dúvida um bom investimento para quem pretender toda a gestão centralizada da sua rede e serviços, num único equipamento.

QNAP Guardian QGD-1600P