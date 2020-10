Apple retirou das suas lojas dispositivos de áudio de terceiros. Vem aí o AirPods Studio

Já se fala há algum tempo que a Apple está a preparar novos produtos para a sua linha de áudio. Contudo, agora que a empresa retirou dispositivos e acessórios de terceiros das suas lojas, algo nos diz que a política da empresa para este segmento, mudou por completo. Segundo reporta a Bloomberg, esta ação removeu do catálogo da Apple rivais como a Sonos, Bose e Logitech. Provavelmente estamos a poucas semanas de conhecer os novos AirPods Studio.

As lojas Apple são das que mais vendem no mundo, agora estas e outras marcas, além de perderem a montra, terão concorrência ainda mais forte.

AirPods Studio devem estar a chegar

A Apple desde há muito que vende hardware de terceiros no seu site. Estas lojas são das maiores operações de comércio eletrónico do mundo. Todos os auscultadores e colunas da Bose, equipamentos Ultimate Ears da Logitech e a mais recente coluna inteligente da Sonos, desapareceram da loja online da Apple no final do mês passado, conforme podemos ver.

Para além deste retirar do catálogo de oferta online, os funcionários das lojas físicas da gigante tecnológica também foram instruídos a retirar os produtos à venda nas lojas nos últimos dias. Como resultado, as ações da Sonos caíram 7% no mercado bolsista após a notícia.

O que leva a Apple a retirar a oferta da concorrência?

Basicamente a Apple quer um novo segmento de produtos e a ideia é mesmo retirar a concorrência das suas lojas. Conforme sabemos, desde há algum tempo que há movimentações da empresa no desenvolvimento de vários novos produtos para expandir a sua estratégia de áudio.

Segundo a mesma fonte de informação, os primeiros auscultadores AirPods Studio podem ser anunciados ainda este ano. A empresa também está a trabalhar numa versão pequena da sua coluna inteligente HomePod.

Assim, desapareceram das prateleiras várias marcas. Este é um indício e já aconteceu no passado. Conforme devem estar lembrados, em 2014, a Apple deixou de vender wearables Fitbit logo após anunciar o Apple Watch. A empresa retirou os produtos da Bowers & Wilkins há alguns anos e removeu os dispositivos Bang & Olufsen das prateleiras das lojas no início deste ano.

A empresa de Cupertino vende produtos da Bose e Logitech há vários anos, apesar de ter interrompido temporariamente as vendas de acessórios da Bose em 2014 depois da Bose ter processado a Beats, de propriedade da Apple, por violação de patente, um caso que foi rapidamente resolvido.

Já no caso da Sono, a Apple começou a vender algumas colunas em 2016. Contudo, interromper as vendas destes dispositivos há alguns anos. Em janeiro, a empresa de Cupertino voltou a vender a coluna One SL da Sonos, que não tem um assistente de voz digital concorrente, mas removeu o dispositivo da sua loja online também no mês passado.

A Bose confirma que a Apple não vende mais os seus acessórios. Fomos informados pela Apple que não voltarão a colocar colunas de terceiros no retalho a partir de setembro.

Confirmou a BOSE à Bloomberg.

Portanto, estes sinais ao mercado dizem-nos que em breve a Apple terá uma linha mais recheada de produtos de áudio, aumentando à gama Beats, AirPods e HomePod.