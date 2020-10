A fotografia tem sido, nos últimos anos, um dos argumentos mais fortes no mundo dos smartphones. As marcas apostam forte nesta área e apresentam cada vez melhores câmaras e resultados mais perto da perfeição.

Para avaliar este ponto, a DxOMark tem realizado testes exaustivos e revela os melhores equipamentos. Os mais recentes resultados mostraram o que o Galaxy Note 20 Ultra 5G tem para oferecer e como está face à concorrência.

Mais uma análise precisa e honesta da DxOMark

Tal como nos modelos anteriores, a qualidade da fotografia dos smartphones da Samsung é elevada. Têm acompanhado o que o mercado quer e inovam com novas propostas. Assim, os resultados agora obtidos pela DxOMark deixam um pouco a desejar.

Os valores que a DxOMark conseguiu com o Galaxy Note 20 Ultra 5G situaram-se abaixo do que a sua concorrência direta conseguiu. Obteve uma pontuação de 121 pontos, o que o coloca assim na 10ª posição da tabela, abaixo até do modelo anterior, o Samsung Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Note 20 Ultra 5G abaixo da concorrência

O que a DxOMark revela é que as câmaras deste smartphone são muito boas, mas que têm algumas lacunas. Referem alguma inconsistência no zoom, algum ruído em cenários de pouca luz e problemas no autofocus.

Como pontos positivos, destacam o excelente desempenho do wide e do ultra-wide, uma exposição precisa e um autofoco rápido. As fotografias de retrato são excelentes, quase ao nível do S20 Ultra. As fotos noturnas são muito boas, com valores decentes de exposição, cor e preservação de detalhe.

Fotografia e câmaras que ainda podem melhorar

Mesmo com esta pontuação da DxOMark abaixo que seria esperado, esta 10ª posição da tabela não deve ser interpretada como um mau resultado. Acima de tudo, as câmaras do Galaxy Note 20 Ultra 5G são excelentes, com desempenho ao nível de muitos outros que estão no top 10 desta tabela.

Onde falha é nos pormenores e nos detalhes, onde se esperava que conseguisse ainda mais. Há aqui espaço para melhorar, algo que a marca deverá tratar já em fevereiro quando apresentar o seu próximo modelo de topo. Entretanto, a concorrência deverá também crescer e inovar.