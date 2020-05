A Apple investido muito nos últimos anos em áreas que não eram naturalmente as suas. Acompanha o mercado e procura inovar com produtos diferentes e que os consumidores procuram e querem ter presente no seu arsenal de ferramentas.

Um exemplo claro foram os AirPods, que são hoje uma parte importante da sua oferta. A marca quer alargar essa oferta e sabe-se que terá a serem preparado uns novos headphones. Estes devem estar prestes a serem lançado e já existe nome e até preço para esta proposta.

Uma aposta grande da Apple no áudio

Nos últimos anos a Apple tem apostado muito no campo do áudio. As suas várias propostas nesta área espelham o que de melhor a marca tem para oferecer aos seus consumidores. Falamos do AirPods, nas suas várias versões, da coluna HomePod e de toda a oferta da Beats.

Depois de várias provas encontradas nas versões de testes do iOS 14, havia uma grande certeza para a chegada de uma novidade. Esta deverá materializar-se na forma de uns headphones on-ear, criados para alargar a oferta e trilhar novos caminhos.

AirPods Studio já são conhecidos na Internet

O que o conhecido leaker Jon Prosser revelou agora dá a conhecer muito do que esta novidade será. Apontam o seu nome e o seu preço, revelando que se chamará AirPods Studio e terá um preço de 349 dólares (318 euros em conversão direta).

Tudo aponta para que seja uma informação fidedigna a apresentada por Jon Prosser. Este tem um registo de revelações acertadas, como se viu com o preço do iPhone SE de 2020. Recentemente revelou também a presença de um recurso para detetar ataques de pânico no Watch 6.

Headphones com ainda mais qualidade sonora

É interessante esta escolha do nome AirPods Studio que a Apple vai dar aos seus novos headphones. Em primeiro lugar temos a continuidade do nome AirPods, a referência dos produtos áudio da Apple. Em segundo temos Studio, também principalmente uma referência a uma classe de produtos da Beats.

Sem uma data para serem apresentados, esperam-se que surjam naturalmente na WWDC20, marcada para o mês que vem. A marca segue assim os passos que a Microsoft deu com os Surface Headphones e onde outras marcas têm já destaque.