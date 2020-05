As apps que a Google desenvolve para o seu Android querem dar a este sistema o que de melhor existe. Isso está patente em exemplos como o GBoard, o teclado que a gigante das pesquisas criou e que está constantemente a melhorar.

Sendo um sistema aberto, permite que este seja trocado. Na verdade, não precisam, pois este dá tudo o que necessitam. A personalização possível é grande e hoje mostramos como podem tornar este teclado ainda melhor, adaptando-o para ser usado apenas por 1 mão.

Melhorar o teclado do Android

Com ecrãs cada vez maiores, torna-se difícil usar os smartphones com apenas 1 mão. Em especial no que toca à escrita, somos obrigados a ter de segurar e usar os equipamentos com 2 mãos para conseguir chegar a todas as letras.

O GBoard, a proposta da Google para o Android, permite alguma personalização e também que seja ajustado para o utilizador. Em especial este último ponto é importante para quem quer escrever mais rápido, usando apenas 1 mão.

O GBoard pode ser usado só com 1 mão

Para ajustarem o teclado do Android, devem chamá-lo e depois carregar continuamente na tecla virgula (,). Ao fazê-lo irá surgir um novo menu com 3 opções. Devem carregar de imediato na que tem a forma de um quadrado com uma mão.

De seguida, devem carregar no botão associado à arrumação, no canto inferior direito. De imediato este ficará sobreposto por uma janela, que pode facilmente movimentar para a posição que pretendem.

A Google tem feito um excelente trabalho

Podem também aumentar ou diminuir o tamanho deste teclado, movimentando um dos 4 vértices do retângulo associado ao teclado. Após colocarem o teclado na posição pretendida, podem carregar no símbolo de certo para que seja finalizada a configuração.

Desse momento em diante podem usar o teclado de forma mais simples e mais rápida, bastando usar 1 mão para escrever. Com o teclado mais perto do utilizador tudo fica mais interessante e melhor para ser usado.