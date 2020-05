Google Duo tem agora um modo família e permitirá chamadas com 32 pessoas

Com a pandemia que levou as pessoas a confinarem-se nas suas casas, surgiram cada vez mais melhorias nos serviços de chamada e videochamada. Um exemplo é o Google Duo que acaba de anunciar várias funcionalidades, entre elas o Modo Família.

A plataforma está a unir esforços neste que já é um mercado tão competitivo, e em breve permitirá ainda chamadas com até 32 pessoas em simultâneo.

Nunca se viu tantas ferramentas de reuniões online a surgir, nem mesmo a melhorar os seus serviços com tanto afinco. Mas é a necessidade do momento que dita as regras e tal como se costuma dizer “if you snooze, you lose“, o que basicamente significa que se nos desleixamos, perdemos.

Neste sentido para se tornar mais competitivo num mercado já tão recheado, o Google Duo apresentou várias melhorias e interessantes.

Google Duo tem agora um Modo Família

Através do seu blog oficial, a Google anunciou diversas novidades implementadas agora no Google Duo. Uma das mais importantes é o novo Modo Família. Tal como o próprio nome indica, o recurso foi pensado para aproximar mais as famílias que, com a pandemia, foram obrigadas a estar longe fisicamente.

O Modo Família disponibiliza um ecrã onde é possível fazer desenhos ao mesmo tempo que se está numa videochamada. Além disso, tem ao dispor do utilizador novos efeitos visuais e máscaras para tornar o momento muito mais divertido.

Para começar a usar esta novidade, basta iniciar uma chamada de vídeo e clicar na opção ‘Modo Família’. Assim que o recurso esteja ativo serão ocultados os botões ‘encerrar’ ou ‘silenciar a chamada’, o que impedirá as crianças de clicarem sem querer e desligarem a chamada.

O Modo Família funciona quer para chamadas particulares como também para chamadas de grupo.

Outra nova funcionalidade designa-se ‘Momentos’ onde o utilizador pode fazer capturas de ecrã das pessoas que estão a realizar a chamada. Uma opção que os utilizadores gostam para poderem partilhar as imagens com amigos ou nas redes sociais.

Convidar pessoas para chamadas é mais fácil

Agora convidar pessoas para ingressar numa chamada no Google Duo é um processo muito mais simples. Basta dar um link ao convidado, que apenas precisar ter conta Google, para que este possa participar na reunião.

Recentemente o Google Duo alargou as videochamadas de 8 para 12 pessoas. Mas segundo as informações, este número irá aumentar já a partir das próximas semanas para até 32 pessoas em simultâneo.

Ainda como uma possível provocação subtil a serviços concorrentes, a Google salientou que todas as chamadas no Google Duo são totalmente criptografadas, o que as torna seguras e completamente privadas.