COVID-19: Plataformas para VideoChamadas? Faltava o Google Duo

Por causa da COVID-19, como já referimos imensas vezes, as plataformas de videochamadas ganharam outra importância. Das várias que estão disponíveis a plataforma Zoom é a mais popular tanto pelas boas como pelas más razões.

Recentemente voltamos a recordar a plataforma Google Meets. Hoje o destaque vai para a plataforma Google Duo que ganhou novas funcionalidades.

Noites de happy hours com os meus amigos, encontros de fim de semana com a minha família, festa de aniversário com pessoas que moram em vários pontos do país. E tudo isto a acontecer no Google Duo, a app de vídeo chamadas. Este serviço permite aos utilizadores fazerem videochamadas a partir dos seus dispositivos móveis, Android ou iOS.

Com efeito, tudo o que precisa é ter a app instalada no seu smartphone ou tablet. E este é o cenário de muitas pessoas nestas últimas semanas (mais de 1,7 milhões de pessoas utilizam o Duo diariamente)

O Google Duo tem também uma versão web, para usufruir das suas valências a partir do computador. Esta plataforma ganhou recentemente novas funcionalidades.

Faça chamadas seguras e confiáveis

As videochamadas privadas e de alta qualidade são essenciais quando não se pode estar pessoalmente com os que mais amamos. O Google Duo tem encriptação ponto a ponto. Recentemente, a Google revelou que o Duo usa a Inteligência Artificial para reduzir interrupções de áudio e, na próxima semana, será lançada uma nova tecnologia ao nível do vídeo.

Capturar momentos especiais e quotidianos

A partir de hoje, quando estiver numa videochamada pode, rapidamente, tirar uma foto em conjunto com a outra pessoa e “memorizar” o momento da chamada individual a partir do seu smartphone, tablet e Chromebook. O serviço coloca-a lado a lado numa moldura e automaticamente pode partilhar a foto com todas as pessoas presentes na chamada para mais tarde recordarem!

Reúna mais pessoas nas suas vídeochamadas

As chamadas em grupo estão a aumentar: nas últimas quatro semanas, as chamadas em grupo aumentaram oito vezes. A partir de agora, o número de participantes será de 12 (anteriormente, eram 8); qualquer dispositivo (Android ou iOS) pode fazer as videochamadas e nas próximas semanas o número de participantes aumentará para as 32 pessoas.

Mostre a alguém que está a pensar nessa pessoa

Quando não tiver a possibilidade de ligar, pode enviar mensagens de vídeo, fotos e pequenos apontamentos. Personalize ainda mais as suas mensagens com texto, emojis e desenhos. Nas últimas semanas, o Google Duo teve um aumento de 180% nas mensagens enviadas e a um aumento de 800% nas regiões particularmente afetadas pelo distanciamento social. Pode dizer “sinto a tua falta” ou “estou a pensar em ti” usando um dos efeitos. E em breve, terá a opção de guardar automaticamente as suas mensagens no Duo em vez de as mesmas expirarem ao fim de 24 horas, depois de visualizadas ou enviadas, de forma a que possa guardar as suas mensagens mais importantes.

Com o Google Duo, é possível fazer chamadas de alta qualidade para qualquer pessoa da sua lista de contactos com apenas alguns toques no Android, iOS, tablets, browsers de Internet no Windows, Mac ou ChromeOS, ou até colunas e ecrãs inteligentes, como o Nest Hub Max.

