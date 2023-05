Cada vez mais as fabricantes de automóveis têm dados dos seus clientes, muitos deles sensíveis e pessoais. Estes devem ser mantidos em segredo e longe de olhares alheios. A Toyota teve um problema de segurança durante 10 anos e esteve a expor dados dos utilizadores.

Dados dos utilizadores e veículos expostos por 10 anos

A Toyota, fabricante japonesa de carros admitiu agora que os dados dos seus clientes estiveram expostos a qualquer um durante 10 anos. Estes são das suas plataformas de serviços na cloud estiveram assim devido a um erro humano na empresa. Em causa são os dados que estão nas plataformas T-Link da Toyota ou G-Link da Lexus.

Estes serviços da Toyota oferecem aos utilizadores uma ampla gama de propostas, incluindo assistência de condução com voz por IA. Há ainda ligação automática a call centers para gestão de veículos e suporte de emergência em casos de acidente de trânsito ou doença súbita.

A empresa culpou a falta de mecanismos de deteção ativos para alertar de que os dados estavam públicos inadvertidamente. Não está claro quais os dados expostos, mas tudo sugere que as localizações e os números de identificação dos veículos podem ter sido incluídos.

Toyota já terá resolvido esta situação de segurança

Os dados estiveram acessíveis a qualquer pessoa entre novembro de 2013 e abril de 2023, sem qualquer controlo ou limite. Da avaliação inicial, não ficou claro se estes foram usados de forma maliciosa, mas espera-se que não tenham sido explorados.

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais do Japão foi notificada sobre este problema, mas não comentou o assunto no momento. Não ficou claro se ou quais punições vão poder ser aplicadas à Toyota, mas a empresa poderá ser multada e ser solicitado que tome medidas para impedir que esta situação se repita no futuro.

Felizmente, os clientes da Toyota que estão preocupados com o a fuga de mais informação podem ter alguma ajuda. A empresa investiga todos os seus ambientes na Cloud e o resultados desta avaliação deverá detetar se existem mais situações e dados tornados públicos.