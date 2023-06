Hackers do Reddit exigem 4,5 milhões de dólares e mudança dos preços da API

Tal como aqui informámos, no mês de fevereiro deste ano, o Reddit foi atacado por hackers que pretendiam roubar os dados dos utilizadores e o seu código fonte. E as informações mais recentes indicam que os criminosos digitais da popular plataforma dizem já ter roubado mais de 80 GB dados do serviço e exigem agora um resgate de 4,5 milhões de dólares e ainda a mudança de preços da API.

Reddit: Hackers querem 4,5 milhões de dólares e alteração nos preços da API

Depois do ataque no início deste ano, as últimas notícias avançadas pelo The Verge adiantam que os hackers do Reddit procuram agora obter um resgate da plataforma no valor de 4,5 milhões de dólares, mas ainda há mais. Os detalhes revelam que os criminosos também querem que haja uma mudança nos preços da API.

O grupo de hackers em questão designa-se BlackCat, dedica-se a ataques de ransomware e afirma ter já roubado 80 GB de dados do Reddit. E caso as suas exigências não sejam satisfeitas, os hackers ameaçam divulgar publicamente esses mesmos dados. Além de um pagamento de 4,5 milhões de dólares, os atacantes exigem também que a plataforma altere os seus planos para as mudanças de preços da API, uma intenção do Reddit que tem causado polémica e protestos entre os utilizadores nos últimos dias.

No centro desta discórdia está o facto de, recentemente, o Reddit ter anunciado que iria começar a cobrar aos programadores de apps de terceiros, o que não foi do agrado da esmagadora maioria. E apesar disso, em entrevista ao The Verge, o CEO do serviço, Steve Huffman, disse que a plataforma “nunca foi projetada” para oferecer suporte a aplicações de terceiros e que a empresa não iria recuar nestas mudanças.

Em fevereiro, quando o ataque aconteceu, o Reddit adiantou que os hackers haviam usado técnicas de phishing "sofisticadas e altamente direccionadas" para conseguir aceder a documentos e dados internos, como as informações de contacto de funcionários.