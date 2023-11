Jovens Neet: 8,5% de jovens que não estudam nem trabalham

Já ouviu falar em jovens Neet? Um Jovem NEET é um jovem com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos, que não se encontra a trabalhar, não estuda e não frequenta nenhum tipo de formação. Portugal tem 8,5% de jovens que não estudam nem trabalham.

Os dados foram revelados pelo Secretário de Estado do Trabalho Miguel Fontes que refere que o número de "jovens Neet" diminuiu de forma significativa. De relembra que em 2015 a percentagem de jovens encontrava-se nos 13,2%.

Miguel Fontes revelou ainda que jovens que integram este grupo têm, na sua maioria, baixas qualificações fruto de sucessivas exclusões sociais e do abandono precoce do sistema educativo e formativo, o que gera dificuldades em ingressar no mercado de trabalho.

Temos procurado encontrar respostas que sejam socialmente inovadoras, lançamos uma iniciativa a que demos o nome de incubadoras sociais de emprego para ajudar um conjunto de entidades que estão no terreno a desenvolver uma metodologia, uma metodologia já testada em Espanha, para podermos trabalhar de uma forma mais assertiva com este segmento da população jovem

O secretário de Estado do Trabalho disse ainda que a meta europeia era de até 2030 ter um número de "jovens Neet" não superior a 9%, destacando o facto de Portugal estar já abaixo dessa meta.