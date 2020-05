Versão global do Mi Note 10 começou a receber o Android 10 na MIUI 11

O Mi Note 10 é um dos melhores smartphones da Xiaomi. Tem algumas caraterísticas únicas e em especial a sua câmara fotográfica de 108 megapíxeis colocou toda a concorrência bem longe do que está a oferecer.

Mesmo com todas estas capacidades únicas, este smartphone tem ficado para trás no que toca a atualizações. É dos poucos que ainda não tem o Android 10, algo que muitos estão já a usar dentro da marca. Isso vai agora mudar com uma novidade que foi apresentada.

Grandes novidades para o fantástico Mi Note 10

O Mi Note 10, globalmente conhecido como Mi CC9 Pro, é um smartphone que se destaca pelas suas câmaras fotográficas. Para além de 5 lentes, uma delas tem um sensor principal de 108 MP, lentes telefoto, macro e ainda ultrawide.

Estas caraterísticas colocam-no numa posição única e é visto por todos como um excelente smartphone. Claro que a parte da fotografia não é tudo e há muitos outros argumentos que se destacam nesta máquina da Xiaomi.

Outro Xiaomi que recebe o Android 10 com a MIUI 11

Agora parece que vai ser novamente elevado com uma novidade. A Xiaomi anunciou que a versão global do Mi Note 10 vai finalmente começar a receber o Android 10. Esta chega com a MIUI 11 e tem mais algumas novidades presentes.

Depois de estar já presente na versão dedicada ao mercado chinês, esta versão alarga fronteiras e chega a novos mercados. Ao todo são 2,6 GB que colocam o Android 10 e a MIUI 11 neste smartphone.

Uma atualização importante para este smartphone

Claro que este lançamento está ainda numa fase de beta estável, o que significa que está madura para ser usada. Ainda assim, e por forma de controlar problemas, está ainda limitado a alguns utilizadores. Espera-se que em breve chegue a todos os mercados.

A Xiaomi volta a mostrar a sua aposta nas atualizações dos seus smartphones. Depois de uma vasta lista de equipamentos já com a atualização disponível, é agora a vez do Mi Note 10 receber esta atualização.