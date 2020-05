Com o Surface Laptop a Microsoft touxe a sua linha de portáteis para uma área mais tradicional. Abandonou o conceito de hibrido e dá aos utilizadores um computador com tudo o que se esperava, quer em termos de design, quer em termos de especificações.

Estes equipamentos têm provas dadas e revelaram-se excelentes máquinas. No entanto, e no caso do Surface Laptop 3, há um problema grave a surgir no ecrã. Este quebra-se sem qualquer razão, mesmo quando está fechado. A Microsoft reconheceu o problema e tem já a solução.

Problemas no Surface Laptop 3

Foi há poucos meses que os Surface Laptop 3 chegaram finalmente ao mercado. A aposta da Microsoft parece decerto ser a certa e este portátil irá reforçar a oferta da marca nesta área, cada vez mais competitiva e com mais propostas.

Pois é precisamente o Surface Laptop 3 que está a trazer problemas a alguns utilizadores da Microsoft. Ao contrário do esperado, a situação não está no software que ali corre, mas sim no hardware, e em concreto no ecrã deste portátil.

Quebra no ecrã sem qualquer razão

Ainda não é uma situação alargada, mas muitos utilizadores queixam-se que os seus Surface Laptop 3 apresentam uma quebra no ecrã. Esta deverá ter surgido de forma natural, sem que qualquer situação a tenha causado.

Do que foi revelado por muitos utilizadores, esta quebra surge do lado direito do ecrã ou atravessa este de forma completa. Há ainda dados que mostram que está a afetar apenas os modelos com estrutura de alumínio e não os que têm presente a tampa com tecido Alcantara.

Microsoft assume o problema e repara de graça

Todos os que surgiam com o problema eram aconselhados a pagar a reparação, enquanto esta era avaliada. Agora, a Microsoft já assumiu o problema e assumiu o mesmo. Assim, a vai assumir estas reparações, feitas de graça para quem apresentar o problema.

Caso estejam afetados com este problema, devem contactar a Microsoft para que seja resolvido. Também os que já pagaram a reparação, devem pedir o retorno do valor. Note-se que esta ação decorre apenas dentro da garantia dos equipamentos.