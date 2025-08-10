Depois do UE, agora é o Japão que quer controlar a Apple e o iPhone

O ecossistema da Apple tem estado a ser mudado muito por culpa de decisões políticas. A empresa luta contra esta situação, mas é inevitável que tenha de cumprir. Depois de todas as alterações aplicadas na UE, é agora a vez do Japão impor as suas regras no iPhone e no iOS, e vai começar pelos browsers.

Japão que quer controlar a Apple e o iPhone

As regras da Apple, que tradicionalmente limitavam os seus serviços a um ecossistema muito fechado, do qual muitas aplicações básicas não podiam entrar ou sair, continuam a ter cada vez menos suporte legal. A posição da UE já era conhecida, mas agora o Japão está também a juntar-se a estas iniciativas. Quer obrigar a Apple a garantir que browsers como o Firefox e o Chrome, e os seus mecanismos, também funcionam e operam no iOS do iPhone.

Tomando como exemplo as recentes decisões da União Europeia contra empresas como a Apple, o Japão decidiu forçar a empresa de Tim Cook a adotar browsers alternativos no seu ecossistema. Quer oferecer alternativas e evitar obter uma vantagem injusta. Esta decisão entrará em vigor no Japão em dezembro, pelo que, a Apple terá de cumprir as regras japonesas para evitar possíveis multas, tal como na Europa.

A Apple mostra-se frequentemente muito relutante em cumprir estas regulamentações e até protesta contra elas com frequência. De facto, há algumas semanas, a empresa anunciou um recurso contra a multa de 500 milhões de euros imposta pela União Europeia por incumprimento dos regulamentos da Lei dos Mercados Digitais.

Tal como na EU, querem liberdade no browser

Muitas marcas esforçam-se por ter uma imagem amigável para o utilizador em termos de feedback, ideias e contribuições interessantes para melhorias. A realidade é que a Apple nunca precisou destas estratégias para se manter no topo do mercado. De facto, como precursora dos telemóveis atuais, a empresa sempre gozou de grande prestígio, permitindo-lhe tomar decisões com grande independência.

No entanto, ao longo dos anos, as leis têm vindo a restringir muitas das políticas anti-consumidor que a Apple historicamente aplica. Agora é a vez dos browsers de terceiros no Japão, mas na Europa foram obrigados a flexibilizar os termos da App Store há algum tempo.

O USB-C foi também oficialmente implementado há menos de dois anos, em comparação com um cabo Lightning que, para além de ser caro, tem apresentado um desempenho infinitamente inferior ao da concorrência há muitos anos.