PSP recebe “bomba”! Um Ferrari 488 GTB de 240 mil euros

A GNR e a PSP têm grandes "bombas" no que diz respeito a veículos. Em 2022 mostramos aqui os carros de alta cilindrada da GNR. Recentemente a PSP, "recebeu" das mãos dos criminosos, um Ferrari 488 GTB.

Ferrari 488 GTB foi apreendido no âmbito de um processo de tráfico de droga

O Ferrari 488 GTB é um supercarro de dois lugares produzido pela Ferrari entre 2015 e 2019, que sucedeu ao Ferrari 458 Itália.

Com tração traseira e caixa de velocidades automática de dupla embraiagem de 7 relações, consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em cerca de 3,0 segundos e atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 330 km/h.

Segundo fonte da Direção Nacional (DN) da PSP ao JN, o Ferrari 488 GTB que passou agora para a PSP foi apreendido no âmbito de um processo de tráfico de droga.

O “488” refere-se à cilindrada individual de cada um dos oito cilindros (aprox. 488 cc cada), enquanto “GTB” significa Gran Turismo Berlinetta.

Segundo refere o JN, o Ferrari e outros veículos de características excecionais são reservados para o transporte urgente de órgãos humanos, policiamento de visibilidade em ações de prevenção, exibição em feiras, etc.