O dia de ontem mostrou muitas novidades da Apple para os seus sistemas operativos. O novo iOS 17, bem como o iPadOS 17, o watchOS 10 e o macOS Sonoma trazem um lote grande de novidades para os utilizadores. A grande dúvida agora é saber quais os dispositivos contemplados com tais novidades. Venha descobrir se os seus iDevices estão contemplados.

Como é normal, a cada nova versão dos seus sistemas, a Apple acaba por deixar alguns equipamentos para trás e sem poder fazer as atualizações. Com os novos iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma isso volta a acontecer.

Quais os iPhones que vão receber o novo iOS 17 da Apple?

No caso do iPhone, a Apple parece este ano empenhada em requerer mais poder de processamento para correr o iOS 17. Do que é revelado pela marca, irá exigir um SoC A12 Bionic ou posterior para instalar o novo sistema operativo.

Assim, no caso do smartphone da Apple, o iPhone 8, o iPhone 8 Plus ou iPhone X não vão poder instalar o iOS 17. Se tiver um iPhone XR, XS, XS Max, iPhone SE (segunda geração) ou posterior então as novidades ficam acessíveis quando a nova versão for disponibilizada.

Vários iPads ficam sem o iPadOS 17

Já no caso do iPad o cenário é o mesmo. O suporte para o iPadOS 17 vai deixar de fora o iPad de quinta geração ou o iPad Pro de 12,9 polegadas de primeira geração. A marca compromete-se a ter suporte para os seguintes modelos:

iPad (6ª geração e posterior)

iPad mini (5ª geração e posterior)

iPad Air (3ª geração e posterior)

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração e posterior)

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração e posterior)

No que toca ao watchOS 10, a Apple parece ter optado por algo que vai certamente agradar aos utilizadores. O suporte desta nova versão vai ser mantido para todos os modelos que tinham acesso à anterior. Assim, e quem tiver um Apple Watch Series 4 ou posterior, poderá usar o novo watchOS 10.

Nos Macs há quem fique fora do macOS Sonoma

Com o novo macOS Sonoma há também mudanças importantes no que toca ao suporte. A Apple acabou de fazer a migração para os seus SoC e pode agora focar-se no desenvolvimento de software para os seus processadores. Assim, apenas os seguintes computadores vão ter acesso a esta nova versão:

iMac (2019 e posteriores)

Mac Pro (2019 e posterior)

iMac Pro (2017)

Mac Studio (2022 e posterior)

MacBook Air (2018 e posterior)

Mac mini (2018 e posterior)

MacBook Pro (2018 e posterior)

Para terminar, fica apenas a faltar o suporte para o tvOS. A Apple está também aqui a limitar o acesso e apenas a Apple TV 4K e a Apple TV HD vão ter acesso garantido a esta nova versão.

Este era um cenário esperado e que a Apple confirma agora. Estes não equipamentos recentes e já tiveram vários anos de suporte e atualizações por parte da Apple.