Todos conhecem a forma acesa e aguerrida com que a Apple defende a sua marca e a sua propriedade intelectual. Esta tem no seu logótipo da maçã um elemento essencial, mas a marca parece novamente ter voltado aos extremos. Agora quer obrigar uma empresa produtora de fruta a mudar o seu logótipo.

Apple volta a defender o seu logótipo

Apesar de poucos conhecerem, a Fruit Union Suisse é uma empresa centenária e que se dedica à produção de fruta. Esta está agora em litígio com a Apple por uma razão muito simples, usa uma mação no seu logótipo e a gigante de Cupertino não quer que o faça.

Com esta medida, a Apple quer obter direitos sobre fotos de maçãs na Suíça. Não apenas a que usa no seu logótipo, preta num fundo branco e com uma dentada, mas todas as possibilidades que existem de representação deste fruto. Este é um processo estranho, mas que está a decorrer nos tribunais.

Temos dificuldade em entender isso, porque não é como se eles estivessem a tentar proteger a sua maçã mordida. O objetivo deles aqui é realmente possuir os direitos de uma maçã real, que, para nós, é algo realmente quase universal… que deveria ser gratuito para todos usarem

Fruit Union Suisse pode ter de mudar muito

Nesta situação, a diferença entre os logótipos é perfeitamente visível e não tem qualquer possibilidade de serem confundidos. Falamos, no caso da Fruit Union Suisse, de uma maçã inteira, vermelha, e que tem uma cruz branca de lado.

Este caso está a ganhar uma tração grande a nível internacional, mas tem como base uma simples disputa na Suíça. Revela também a vontade da Apple em perseguir a sua marca, mesmo que com alterações que a alteram completamente. Esta sua vontade já tinha sido negada na Suíça, mas agora repete o pedido de registo, de forma total no país.

Maçã passaria para controlo da gigante na Suíça

Curiosamente, esta não é uma situação nova para a Apple e para o seu logótipo. A marca está a tentar garantir em muitos países a posse da imagem de qualquer maçã, para assegurar assim quaisquer problemas de imagem. Até agora, no Japão, Turquia, Israel e Armênia já o terá conseguido.

Esta é mais uma situação que escapa ao que seria considerado lógico. A Apple pode e deve defender a sua propriedade intelectual, mas poucos confundem o logotipo da Fruit Union Suisse com o da marca. Além disso, a representação ode uma maça deveria ser do domínio público e não estar sob o controlo de uma empresa.