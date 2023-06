Depois do Linux, a Microsoft quis trazer o Android para dentro do Windows 11. A integração destes sistemas permite ter o melhor de todas as propostas, sem ter de usar um smartphone. Agora, o Android e o Windows 11 estão mais próximos e já partilham recursos do sistema da Microsoft.

Foi desde que revelou o Windows 11 que a Microsoft procura trazer o Android para dentro do seu sistema. Esta é uma integração que pretende dar aos utilizadores todas as funcionalidades do sistema da Google, sem terem de estar a usar qualquer smartphone.

Na procura constante de melhorias, a Microsoft anunciou agora várias novidades, que mostram uma integração ainda maior. Para além dos recursos do sistema, o Android presente no Windows 11 passa a poder usar outros elementos do sistema e a permitir uma maior usabilidade.

Exemplo disso é a possibilidade de usarmos os ficheiros locais nas apps Android que estiverem presentes no Windows 11. Esta união vai mais longe e os utilizadores podem simplesmente arrastar e largar estes ficheiros diretamente nas apps que querem usar.

A lista das novidades desta atualização é grande e a Microsoft já a partilhou no GitHub. Estas mostram como a gigante do software quer unir estes 2 sistemas:

Partilha de arquivos ativada

Transferência de ficheiros com o arrastar e soltar, bem como com o copiar e colar

O Windows Subsystem for Android Settings (renomeado para "Windows Subsystem for Android") foi redesenhado, incluindo a apresentação das apps Android instaladas

Ativadas apps que especificam android.hardware.type.pc no seu manifesto para optar por receber eventos de entrada brutos

Melhorias na compatibilidade da API Wi-Fi

Melhorias na compatibilidade de hardware da câmara

Atualização de segurança do kernel do Linux

Atualização do Chromium WebView mais recente para a versão 113

Atualizações de segurança do Android 13

As muitas novidades vão certamente melhorar esta integração do Android no Windows 11. A Microsoft quer garantir o melhor desta união e tem trabalhado nesse sentido, tal como se vê nestas novidades e nas muitas que surgiram antes.