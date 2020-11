Índice de Satisfação: O seu banco é um dos preferidos dos portugueses?

Ontem assinalou-se o Dia Mundial da Poupança. No segmento bancário, existem muitas ofertas sendo que atualmente, com os “bancos digitais” facilmente podemos criar uma conta e gerir dinheiro.

O Portal da Queixa fez uma análise ao setor bancário e identificou quais os bancos que recebem a maior satisfação dos consumidores, pela resposta, pela resolução, pela proximidade ao cliente. ActivoBank, Banco CTT e Banco Primus estão no topo da tabela. A análise indica que o número de reclamações dirigidas à banca aumentou 44%, face a 2019.

Os portugueses não são muito de poupar, no entanto, a taxa de poupança em pleno período de pandemia. Segundo dados recentes, a taxa de poupança subiu para 10,6% do rendimento disponível no segundo trimestre deste ano (era 7,5% no primeiro trimestre). Esse acréscimo da taxa de poupança em Portugal não se deve, no entanto, a uma maior aplicação em produtos financeiros de poupança, mas sim a uma diminuição do consumo e uma contração do rendimento disponível.

ActivoBank é o banco com maior índice de satisfação

No que se refere ao Índice de Satisfação – que expressa de forma objetiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa com base na interação (resposta e resolução) com os utilizadores que efetuaram reclamações, refletindo uma boa performance (ou não) das marcas -, são ActivoBank, o Banco CTT e o Banco Primus que lideram a tabela. Seguem-se o Banco Atlântico Europa, o Banco Investe e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

De acordo com os dado, comprova-se que os bancos tradicionais mostram maior preocupação com a satisfação dos seus clientes. O contrário é verificado, quando a comparação é feita com os bancos digitais que, muitas vezes, usam como estratégia para atrair novos clientes a facilidade e a proximidade do cliente pelo meio digital (oferecendo, muitas vezes, a possibilidade de abrir contas sem sair de casa).

Ao analisar os dados das principais fintechs, verificou-se a ausência de atenção e cuidado com os consumidores que os procuram justamente pelo meio digital.

De acordo com uma análise do Portal da Queixa, em 2020, o número de reclamações dirigidas ao setor bancário aumentou 44%, comparativamente com o período homólogo. Entre 1 de janeiro e 28 de outubro, os bancos portugueses foram alvo de 5441 reclamações registadas no Portal da Queixa. No mesmo período, em 2019, à maior rede social de consumidores de Portugal chegaram 3785 queixas.