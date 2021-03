Dica: Mude esta opção do Spotify para ter um som totalmente diferente

Apesar de todos conhecerem o Spotify e o que este serviço de streaming oferece, existem ainda algumas opções que podem ser exploradas dentro desta proposta. São pequenas alterações que mudam por completo a experiência de utilização e que todos devem experimentar.

Uma das opções que o Spotify traz ativa por omissão procura garantir a harmonia do áudio que dá aos utilizadores. Se para alguns isso é desejado, para muitos o som é completamente alterado. Assim, importa avaliar e até desligar a normalização do volume neste serviço de streaming.

Uma opção que devem desligar no Spotify

Apesar de dar ao utilizador a possibilidade de controlar o volume e até ter acesso à equalização do som, o Spotify tem algumas lacunas. Uma delas, bastante básica até, tenta impor ao utilizador um volume estabilizado e demasiado uniforme.

É uma caraterística que está ativa por omissão no Spotify, mas que acaba por retirar ao áudio alguma qualidade. Todas as músicas vão tocar ao mesmo volume, com o áudio a não ter a desejada e natural profundidade e acaba por soar muito igual.

Normalizar o volume é o que procuram

Para mudarem esta definição, no desktop, devem começar por abrir a app do Spotify e depois abrir o menu, que fica do lado esquerdo, nos 3 pontos. Aqui abrem o menu de opções que este cliente tem, com várias opções acessíveis.

Devem escolher aqui primeiro a opção Editar e depois Preferências. É aqui que acedem a todas as diferentes definições do cliente e onde podem mudar as que entenderem serem necessárias para ter um serviço melhor e com melhor som.

A opção que procuram é Normalizar o volume. Deverá estar ativa, de base e com a instalação do Spotify, e podem desligar. Recordem que a partir desse momento vão notar mudanças no som, da música e devem controlar o volume de forma mais fina.

E no Android e no iOS?

Esta é também uma opção que está presente nos sistemas móveis. Tanto no Android como no iOS podem mudar essa configuração, trazendo também para estes dispositivos uma experiência sonora mais natural e mais próxima da qualidade com que foi gravada pelo artista.

Só precisam de aceder às Definições, pela roda dentada que estará no canto superior direito. Aqui dentro procuram novamente por Normalizar volume e devem desativar esta opção. De imediato a mesma fica desligada.

Com esta alteração simples e rápida no Spotify conseguem ter um som completamente melhor. A normalização do volume é interessante e até importante em algumas situações, mas a verdade é que retira ao áudio alguma da sua naturalidade e até qualidade. Testem e comparem o que é oferecido com este modo ligado ou desligado.