Comando da Xbox Series X e S também tem problemas, mas a Microsoft já está a resolver

Recentemente o comando DualSense da PlayStation 5 começou a demonstrar problemas de ‘drift’, ou seja, faz movimentos sem que o jogador os provoque. Tal situação já fez mesmo com que a Sony sofresse um processo judicial coletivo que terá agora que resolver.

Por sua vez, alguns jogadores estão a queixar-se que o comando das consolas Xbox Series X e S também estão a apresentar problemas nos botões. Mas a Microsoft tomou rapidamente uma atitude e está a trabalhar para encontrar a solução.

Problemas em equipamentos de última geração são sempre uma chatice, não só para os utilizadores mas também para as marcas. No fundo fica um pouco comprometida a qualidade e credibilidade da marca e do produto, mas tudo pode ser resolvido mediante uma atitude das empresas.

Os comandos das novas consolas PlayStation 5 da Sony e Xbox Series X e S da Microsoft são um exemplo claro disso mesmo. No caso do comando DualSense da PS5, o problema é o ‘drift’ que provoca movimentos no jogo, mesmo quando o jogador não está a usar o comando. Como consequência, foi já instaurado um processo contra a empresa, uma vez que este problema “compromete a principal funcionalidade do comando DualSense”.

Microsoft já está a resolver problemas do comando da Xbox Series X/S

Alguns jogadores estão a queixar-se que os botões do comando das novas consolas da Microsoft estão com defeito.

Um jogador, por exemplo, refere que ao jogar Call of Duty: Warzone sente problemas ao pressionar o botão “A”, uma vez que nem sempre funciona corretamente. Por sua vez, outro jogador queixa-se que no FIFA 20 tem o mesmo problema, mas no botão “Y”, o que afeta a jogabilidade do jogo.

Mas a Microsoft rapidamente tomou uma atitude. Ao site The Loadout, a empresa revelou que tinha conhecimento dos problemas e já estava a trabalhar para os resolver. Segundo a marca:

Na Microsoft, passamos todos os nossos produtos por testes rigorosos de garantia de qualidade e temos o compromisso de dar aos clientes uma experiência de jogo incomparável. Estamos cientes de que alguns jogadores podem sentir falta de resposta com os seus novos comandos wireless da Xbox e a nossa equipa está a trabalhar ativamente numa solução. Para a melhor experiência, encorajamos os clientes a recorrer ao suporte da Xbox para obter ajuda.

Para já estes problemas circunscrevem-se a apenas alguns jogadores, não representando uma falha geral. Mas a atitude da Microsoft reforça o compromisso entre empresa e cliente, dando a este a segurança e confiança necessárias nesta relação.