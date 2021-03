Astrónomos detetam em quasar fonte de emissão de ondas de rádio

Nos últimos anos têm sido várias as descobertas por parte dos cientistas ligados ao Universo. A mais recente descoberta está relacionada com a descoberta de uma fonte de emissão de ondas de rádio.

Segundo o que foi revelado, os astrónomos detetaram, pela primeira vez, num quasar pistas sobre os primórdios do Universo.

Quasar P172+18 formado quando o Universo tinha 780M de anos

Um quasar é objeto muito brilhante no centro de galáxias e é neste objetivo que foi descoberta uma fonte de emissão de ondas de rádio. O quasar P172+18, foi formado quando o Universo tinha 780 milhões de anos. Atualmente o Universo terá 13,8 mil milhões de anos.

O P172+18 não é o mais distante dos quasares descobertos, mas a novidade, segundo o Observatório Europeu do Sul (OES), que opera um dos telescópios com que foram feitas as observações em detalhe do objeto, é que é “a primeira vez que os astrónomos conseguiram identificar jatos sinais rádio num quasar tão primordial”.

Apenas cerca de 10% dos quasares — os que emitem fortes ondas de rádio — têm jatos que brilham intensamente nas frequências rádio

Os quasares são alimentados por buracos negros (corpos que não refletem luz) com massa muito superior à do Sol. À medida que consomem o gás que os rodeia, os buracos negros libertam energia, permitindo assim aos astrónomos detetá-los, revelou o OES.

A título de curiosidade, o P172+18 é alimentado por um buraco negro que replica 300 milhões vezes a massa do Sol.

Segundo o que foi revelado, os astrónomos consideram que “existe uma ligação entre o rápido crescimento de buracos negros supermassivos e jatos rádio poderosos descobertos em quasares como o P172+18”.

De acordo com o Observatório Europeu do Sul, a forte emissão de ondas de rádio dos quasares pode “fornecer pistas importantes sobre como é que os buracos negros no Universo primordial cresceram tão rapidamente para tamanhos supermassivos após o Big Bang” (teoria da formação do Universo).