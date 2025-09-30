Logitech MX Master 4: lenda renasce com feedback tátil e maior produtividade

A Logitech anunciou hoje o lançamento do MX Master 4, a mais recente evolução da sua icónica série de ratos, concebido especificamente para profissionais criativos, programadores e utilizadores empresariais. O novo modelo promete redefinir a eficiência e o controlo ao introduzir, pela primeira vez, um sistema de feedback háptico personalizável e um software avançado para otimizar os fluxos de trabalho mais exigentes.

Uma nova dimensão de controlo e imersão

A principal inovação do MX Master 4 reside no seu sistema de feedback tátil, que proporciona vibrações subtis para ações como rolagem, navegação e seleção. Esta funcionalidade foi desenhada para oferecer um novo nível de precisão, sendo especialmente útil em tarefas como edição de vídeo, design gráfico e análise de dados.

Para além do hardware, o software Logi Options+ ativa uma sobreposição digital inovadora chamada Actions Ring. Esta ferramenta permite criar atalhos específicos para diferentes aplicações, colocando os comandos mais utilizados diretamente à disposição do utilizador em qualquer parte do ecrã. Segundo a Logitech, esta funcionalidade pode reduzir os movimentos repetitivos do rato em até 63% e poupar até 33% do tempo em tarefas profissionais.

Conectividade e desempenho para profissionais

Equipado com um chip de alto desempenho e uma antena otimizada, o MX Master 4 oferece o dobro da potência de conectividade dos modelos anteriores. O novo dongle USB-C assegura um emparelhamento rápido e fiável, eliminando atrasos e interrupções.

O rato mantém características de topo da série, como a roda de rolagem MagSpeed, capaz de percorrer até 1.000 linhas por segundo, e um sensor de 8.000 DPI que funciona em praticamente qualquer superfície, incluindo vidro. Os cliques foram redesenhados para serem 90% mais silenciosos, ideal para escritórios partilhados.

A autonomia continua a ser um ponto forte, com um carregamento completo via USB-C a durar até 70 dias e um minuto de carga a garantir três horas de utilização. O rato permite ainda o emparelhamento com até três dispositivos em simultâneo.

Versão Empresarial e Sustentabilidade

Para o mercado corporativo, o MX Master 4 for Business facilita a implementação e gestão remota através da plataforma Logitech Sync, permitindo que as equipas de IT monitorizem os dispositivos sem intervenção física.

A Logitech reforçou também o seu compromisso com a sustentabilidade. O MX Master 4 utiliza um mínimo de 48% de plástico reciclado, alumínio de baixo teor de carbono e uma bateria com cobalto 100% reciclado. A embalagem é proveniente de fontes certificadas pelo FSC™.

Preço e disponibilidade

O Logitech MX Master 4 já está disponível globalmente com um preço de 129,99 euros. Estará disponível nas cores Graphite e Pale Grey, enquanto as versões para Mac surgem em White Silver e Space Black. A compra inclui uma subscrição de um mês do Adobe Creative Cloud. A versão for Business será comercializada na cor Graphite através de revendedores autorizados.