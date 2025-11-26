Estarão as cavernas esculpidas pela água em Marte a esconder vida alienígena?

Já se sabia que Marte tem cavernas, tal como a Terra. As que foram encontradas até agora pensa-se que sejam tubos de lava formados por magma em fluxo. Contudo, estas oito cavernas recém-descobertas parecem ter sido esculpidas por água. Investigadores na China encontraram-nas usando dados das missões da NASA a Marte.

As cavernas podem ter sido, ou ainda podem ser, um habitat para vida microscópica. As cavernas ofereceriam alguma proteção contra o ambiente hostil à superfície de Marte.

Cavernas em Marte

Se existe vida em Marte hoje, os cientistas pensam que é provável que esteja no subsolo. Sabemos que Marte tem cavernas, descobertas por orbitadores, mas a maioria das encontradas até agora são tubos de lava, criados por lava derretida em fluxo.

No entanto, este mês (12 de novembro de 2025), investigadores na China disseram que encontraram as primeiras cavernas em Marte potencialmente criadas por água a dissolver rocha.

Estas são chamadas cavernas cársicas. As cavernas são oito poços na região de Hebrus Valles, em Marte. Poderiam tais cavernas ser casas para vida, agora ou no passado?

Serão perfeitas para abrigar vida?

Bom, isso ainda não se sabe. No entanto, estas cavernas esculpidas pela água oferecem uma possibilidade intrigante para a vida.

A água, embora há muito desaparecida, teria aumentado as hipóteses de habitabilidade. Além disso, as próprias cavernas ajudariam a proteger quaisquer organismos, provavelmente microscópicos, de tempestades de poeira, mudanças extremas de temperatura e radiação do sol.

As novas conclusões revistas por pares foram publicadas na revista The Astrophysical Journal Letters a 30 de outubro de 2025.

Serão as primeiras cavernas esculpidas pela água conhecidas em Marte?

Os investigadores identificaram oito cavernas provavelmente esculpidas pela água (cavernas cársicas) em Hebrus Valles, uma região a noroeste em Marte.

São visíveis em imagens captadas por orbitadores de Marte. Os poços são profundos e circulares. Mas não têm bordos elevados ou detritos à sua volta, como os que existem nas crateras de impacto.

Cavernas como estas, com aberturas em terreno geralmente plano, são também chamadas claraboias.

De forma intrigante, os investigadores disseram que estas cavernas parecem ter sido esculpidas por água, e não por lava, como acontece com os tubos de lava. Como a equipa de investigação escreveu no artigo:

Estas claraboias são interpretadas como as primeiras potenciais cavernas cársicas conhecidas em Marte, representando entradas de colapso formadas através da dissolução de litologias solúveis em água, definindo uma nova classe de formação de cavernas distinta de todas as claraboias vulcânicas e tectónicas anteriormente relatadas.

Dados captados até 2006 podem conter muitas respostas

Os indícios vieram do facto de que as rochas à volta das aberturas das cavernas são compostas por carbonatos e sulfatos.

A água pode dissolver facilmente estes tipos de rochas mais macias. Para determinar a composição, a equipa usou dados do instrumento Thermal Emission Spectrometer (TES), a bordo da Mars Global Surveyor da NASA, que terminou a sua missão em 2006.

Além disso, outras imagens de alta resolução da Mars Reconnaissance Orbiter da NASA foram também usadas para criar modelos 3D das cavernas.

De forma interessante, estes revelaram que as suas formas são consistentes com colapso devido a erosão por água, e não por lava ou perturbações tectónicas.

Como se formam as cavernas cársicas

Então, como se formam estas cavernas? São comuns na Terra, onde a água dissolve rocha solúvel, como calcário ou gesso. A água erode a rocha, criando fissuras no subsolo. Eventualmente, as fissuras tornam-se grandes o suficiente para formar cavernas.

Em Marte, no entanto, as rochas seriam provavelmente carbonatos e sulfatos, mas o processo é semelhante.

Além disso, os cientistas também encontraram cavernas na Lua. Neste caso, o magma antigo é o responsável mais provável pela criação dos vazios subterrâneos, ou tubos de lava.

Futuros astronautas poderão usar tais cavernas como abrigo e para construir bases tripuladas.

Exploração futura

Estas oito cavernas, ou outras que venham a ser encontradas no futuro, seriam alvos ideais para exploração futura, tanto robótica como humana. Com isto em mente, investigadores anunciaram uma proposta em 2023.

Pequenos rovers autónomos deixariam pistas para poderem voltar, mapeando tudo à sua passagem.