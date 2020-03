NASA descobre um estranho e incomum buraco no solo de Marte

Marte brinda os cientistas com cenários selvagens e deslumbrantes. De tal forma que há novidades que conseguem inquietar quem estuda mais afincadamente o terreno do planeta. Conforme podemos ver numa imagem publicada no blog de ciências da NASA e na Astronomy Photo of the Day desta semana, o solo marciano tem ainda muitos segredos por desvendar. A fotografia mostra o que parece ser uma montanha… mas completamente escavada.

A NASA partilhou esta imagem que parece ser uma montanha oca com um buraco incomum no centro.

Bolsa de lava cria buraco em Marte

Embora não seja um produto de alguma experiência estranha no âmbito da escavação mineira, a formação é realmente oca. Segundos os cientistas, o que estamos a ver é mesmo uma espécie de claraboia de um tubo de lava, o produto da antiga atividade vulcânica abaixo da superfície de Marte.

A característica está nas encostas ocidentais de um vulcão chamado Pavonis Mons, cujas regiões circundantes mostram algumas características geológicas bastante impressionantes. Existem longos tubos serpenteantes de lava, características de falhas chamadas grabens e, é claro, a grande cratera vulcânica em si.

A imagem acima foi tirada pela sonda Mars HiRise em 2011 e chamou a atenção dos cientistas de Marte apenas por ser incomum.

Um olhar mais atento revelou que era uma claraboia – ou seja, uma superfície que se abre para um tubo de lava abaixo. É oco porque às vezes os fluxos de lava podem solidificar na superfície enquanto o fluxo continua abaixo. Então, a lava que flui pode escorrer, deixando para trás cavernas de tubos de lava. Nesse sentido, com o passar do tempo, as secções do telhado podem entrar em colapso, dando origem à claraboia.

Claraboia que ilumina o interior marciano

A análise desta claraboia revelou que a abertura tinha cerca de 35 metros de diâmetro. O topo da pilha de escombros recolhida que pode ver através da abertura está a uma profundidade de cerca de 28 metros.

Um mapa digital do terreno permitiu aos cientistas calcular o volume do material drenado para fora da característica cónica. Assim, isto, por sua vez, impunha restrições à profundidade do poço. Com base nestes cálculos, a pilha de entulho deve ter pelo menos 62 metros de altura, o que significa que o próprio poço deve ter pelo menos 90 metros de profundidade antes do colapso.

É muito maior do que qualquer tubo de lava encontrado na Terra.

Cratera poderá ser útil para os humanos que chegarem ao planeta

Cavernas de tubos de lava como esta são empolgantes porque oferecem alguma proteção contra a radiação severa que bombardeia Marte. Isso significa que estes sítios podem ser bons locais para estabelecer bases subterrâneas (se estiverem acessíveis; este em particular não parece fácil de entrar e sair). Além disso, estas estruturas podem ser importantes. Se vamos procurar sinais de vida em Marte, as cavernas podem ser a melhor opção.

Buracos como este são de particular interesse porque as suas cavernas interiores são relativamente protegidas da superfície dura de Marte, tornando-os candidatos relativamente bons para conter a vida marciana.

Explicou o post da APOD.

Portanto, estes poços são alvos principais para possíveis naves futuras, robôs e até exploradores interplanetários humanos.

Apesar de ser fácil de explicar o buraco, já a claraboia tem ainda algum mistério. Isto porque aqui na Terra, as claraboias dos tubos de lava tendem a parecer mais com a imagem acima (tem cerca de 6 metros de diâmetro). Contudo, esta claraboia marciana tem uma cratera cónica ao seu redor, e ainda não está bem explicada essa formação.