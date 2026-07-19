Preço do iPhone dispara 100 euros. A memória não é a culpada desta vez

No dia 17 de julho, os clientes japoneses da Apple depararam-se com novos preços em quase toda a gama de iPhones, com aumentos de até 11%, dependendo do modelo. Sem aviso, sem explicações: os preços simplesmente mudaram na loja online. A próxima pergunta óbvia é quem será o próximo? A resposta reside em dois mecanismos distintos, e apenas um deles deve interessar.

Aumento do preço do iPhone

Os aumentos de preço são significativos e afetam a maioria da gama de produtos. O iPhone 17 Pro Max de 256 GB passou de 194.800 (1047,81 EUR) para 214.800 ienes (1 155,39 EUR), um aumento de 20.000 ienes (107,58 EUR). O iPhone Air teve um aumento de 11%, o iPhone 17 um aumento de 10% e até o iPhone 16 de 2024 teve um aumento de 9%. O culpado provável são flutuações cambiais: o iene atingiu o seu nível mais baixo em 40 anos no final de junho.

Cada iPhone vendido em Tóquio gerava, portanto, cada vez menos receitas para a Apple, resultando em preços comparáveis ​​aos de outros locais. Este tipo de realinhamento corrige a desvalorização da moeda local, nada mais. Se a apreciação do iene japonês seguir esta lógica, não há razão para ultrapassar fronteiras. O euro não sofre o mesmo que o iene. Essa é a boa notícia. E é aí que ela termina.

A 25 de junho, a Apple já tinha aumentado os preços na Europa para quase todo o seu catálogo, com exceção do iPhone.. A justificação, desta vez oficial, citava a "extrema" escassez de memória e armazenamento, com a empresa a admitir que "sabe que esta não é uma notícia bem-vinda". A causa é uma mudança industrial.

A memória não é a culpada desta vez

A Samsung, a SK Hynix e a Micron, que controlam mais de 95% da DRAM mundial, estão a reservar as suas linhas de produção para memórias de alta largura de banda utilizadas em servidores de IA. Os preços da memória padrão quase duplicaram no primeiro trimestre.

O iPhone foi o último produto a ser poupado, mas este alívio tem um prazo de validade. Durante as negociações no início do ano, a Samsung terá imposto um aumento de 80% na memória RAM do iPhone, enquanto a SK Hynix terá chegado perto dos 100%. Os contratos terão mesmo passado de um cronograma anual para um trimestral, algo sem precedentes para um cliente da dimensão da Apple.

As estimativas apontam agora para que o custo do armazenamento de 256 GB num iPhone Pro ronde os 51 dólares (44,5 EUR), face aos 13 dólares (11,36 EUR) do ano anterior. O iPhone 18, previsto para setembro, será o primeiro montado sob este novo sistema, e a Apple irá detalhar a sua política de preços no dia 30 de julho, durante a divulgação dos seus resultados trimestrais.