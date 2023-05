HÃ¡ novos Planos Alojamento Web WordPress

A PTisp lançou recentemente Novos Planos de Alojamento Web WordPress, que oferecem recursos avançados para garantir a melhor experiência de alojamento para utilizadores de WordPress.

Esses novos planos são alojados em servidores de elevada performance e incluem recursos premium para garantir a segurança, desempenho e facilidade de uso ideais do seu site WordPress.

Os Novos Planos de Alojamento Web WordPress da PTisp têm o painel de controlo cPanel, que é fácil de usar e oferece uma variedade de recursos avançados para a gestão de sites. Com o cPanel, pode facilmente gerir todos os aspetos do seu site WordPress, incluindo ficheiros, base de dados, emails e muito mais…

Cada plano de alojamento web WordPress é alojado em servidores de elevada performance, com discos NVMe ultra-rápidos e recursos de memória RAM e processamento de última geração. Dependendo do plano escolhido, pode alojar de 1 a 10 sites com contas de email e base de dados ilimitadas, permitindo o crescimento do seu negócio online com facilidade.

Além disso, os novos planos de alojamento web WordPress incluem recursos premium de segurança, como o Imunify360, que é um software avançado de segurança que oferece proteção contra ameaças online em tempo real. Isso ajuda a manter o seu site seguro contra ataques de hackers, malware e outros tipos de ameaças. E, para garantir ainda mais a segurança ao seu site, todos os planos incluem um Certificado SSL gratuito.

Outro recurso importante incluído nos novos planos de alojamento web WordPress é o JetBackup, um sistema de backup fácil de usar e com agendamentos para garantir que os seus dados estejam sempre seguros e protegidos.

Com esses novos planos de alojamento web WordPress pode ter certeza de que os seus sites serão alojados em servidores de elevada performance e com os recursos avançados necessários para garantir a melhor experiência de alojamento para os utilizadores do WordPress.

Porquê WordPress?

O WordPress é a solução mais utilizada em todo o mundo para a criação de websites. Para criar o seu website ou dos seus clientes, poderá recorrer a este CMS que é uma das opções existentes no mercado mais indicadas para aqueles que pretendem criar rapidamente o seu website, blog ou loja online.

Trata-se de uma plataforma open source, com recurso a linguagem de programação PHP e tem como base a licença GPL (General Public License), o que faz com que este CMS gratuito tenha o seu código-fonte acessível a todo e qualquer utilizador, podendo ser alterado e, posteriormente, partilhado com a comunidade.

Novos Planos WordPress: Algumas Características e Funcionalidades

Discos NVMe

Os discos NVMe (Non-Volatile Memory Express) são uma tecnologia de armazenamento que oferece velocidades de transferência incríveis. Utilizam um interface de comunicação de alta velocidade, o PCIe, para se comunicar diretamente com o sistema host. Isso resulta num desempenho significativamente melhor em comparação com discos rígidos convencionais (HDDs) e SSDs baseados em SATA.

Imunify360

O Imunify360 é uma solução de segurança projetada para proteger servidores contra ameaças e ataques maliciosos. Utiliza uma combinação de tecnologias avançadas, como firewall, detecção de malware, proteção contra ataques de força bruta e gestão de reputação de IP, para garantir a segurança e integridade dos servidores.

JetBackup

O JetBackup é uma solução de backup e recuperação para servidores. Oferece uma plataforma completa para realizar backups de dados, permitindo que os administradores do servidor protejam informações cruciais e restaurem dados rapidamente, em caso de perda ou corrupção.

