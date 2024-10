Apple lança o iOS 18.1 para “quase todos”

Se tem um iPhone que suporta o iOS 18, então já poderá atualizar para o iOS 18.1. Contudo, saiba que as novidades Apple Intelligence não estarão disponíveis na UE.

A Apple, depois de lançar na semana passada a versão iOS 18.1 RC, prometia, à luz do que sempre fez, lançar esta semana o seu sistema operativo equipado com a mais recente tecnologia Apple Intelligence.

Portanto, esta versão que agora temos vem trazer algumas novidades, sobretudo Inteligência Artificial aos utilizadores de fora da UE e China.

Então, o que há de novo no iOS 18.1?

A Apple mexeu nalguns pontos para trazer mais novidades ao seu iPhone. Contudo, para Portugal a lista pequena.

Telefone

As gravações de chamadas permitem gravar chamadas telefónicas ou chamadas FaceTime áudio em tempo real, com um anúncio automático de que a chamada está a ser gravada.

Câmara

O controlo da câmara pode mudar rapidamente para a câmara TrueDepth dianteira (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

A captura de fotografias espaciais e de vídeo espacial está disponível num novo modo de câmara espacial (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

AirPods

A funcionalidade de teste de audição proporciona resultados cientificamente validados para testes de audição comodamente realizados em casa (esta funcionalidade destina‑se a utilizadores maiores de 18 anos).

A funcionalidade de aparelho auditivo fornece assistência personalizada de nível clínico que é automaticamente aplicada a sons à sua volta e, também, a música, vídeos e chamadas (esta funcionalidade destina‑se a utilizadores maiores de 18 anos que sofrem de perda auditiva ligeira a moderada).

As funcionalidades requerem AirPods Pro 2 com a versão de firmware 7B19 ou posterior. As funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. Encontrará informação adicional aqui.

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

A central de controlo tem novas opções para adicionar controlos de conectividade individualmente e repor a configuração.

As mensagens RCS de empresas permitem estabelecer contacto com empresas através de RCS (requer suporte da operadora).

Resolução de um problema na aplicação Podcasts que faz com que os episódios por reproduzir sejam marcados como reproduzidos.

Resolução de um problema que poderia fazer com que vídeos gravados a 4K 60 com o dispositivo quente apresentassem interrupções ao efetuar scrubbing durante a reprodução de vídeo na aplicação Fotografias.

Resolução de um problema que podia fazer com que as chaves de carro digitais não destrancassem ou ligassem um carro com entrada passiva após o restauro a partir de uma cópia de segurança ou a transferência direta de outro iPhone.

Resolução de um problema que podia fazer com que os modelos de iPhone 16 ou iPhone 16 Pro reiniciassem inesperadamente.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Após o lançamento do iOS 18.1 com Apple Intelligence para o público, a Apple também lançou o watchOS 11.1 para utilizadores do Apple Watch.