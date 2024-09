Apple confirma que Apple Intelligence estará disponível em português em 2025

A Apple está no centro das atenções, na corrida pela integração da IA ​​nos dispositivos móveis. A Google tem conseguido aproveitar o ritmo mais lento em que avança e a Gemini tem cada vez mais destaque nos Pixel. Isso pode mudar em breve, com a Apple a trazer a Apple Intelligence para português já em 2025. Mas cuidado que isso pode vir com algumas limitações.

Apple Intelligence em português em 2025

O anúncio feito pela Apple numa publicação nas páginas de suporte revelou o roteiro que a empresa tem planeado para o lançamento da sua IA. A informação que ofereceu permite ter uma ideia dos planos relativamente à integração do Apple Intelligence nos diferentes produtos porque, até agora, só podiam ser utilizados no iOS 18.1.

Poderá não ser lançado na Europa

Embora a Apple Intelligence ainda pareça uma proposta etérea, a empresa continua comprometida com a IA. O comunicado publicado mostra o interesse da empresa para o Apple Intelligence poder oferecer uma vasta gama de idiomas aos utilizadores para facilitar a sua interação. A lista é composta pelos seguintes idiomas:

Alemão

Italiano

Português

Espanhol

Inglês da Índia

Inglês de Singapura

Chinês

Coreano

Japonês

Vietnamita

Francês

Logicamente, a ideia que se cria ao ver que o português está na lista é perguntar se a Apple Intelligence vai chegar ao nosso país. Infelizmente, ainda é um completo mistério se a IA da Apple chegará a Portugal e à Europa. A razão para tal é a Lei dos Mercados Digitais, que procura zelar pelos interesses dos utilizadores.

Claro que ver idiomas como o alemão, o italiano e o português na lista traz esperança para o lançamento do Apple Intelligence na Europa. Os utilizadores têm assim de esperar para ver os planos da empresa.