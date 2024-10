Feed de ciência e tecnologia do TikTok será ativo por predefinição para todos os utilizadores

O feed STEM do TikTok foi projetado como "um espaço dedicado para explorar vídeos relacionados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática". Inicialmente, porém, esse feed só era ativo por predefinição para utilizadores com menos de 18 anos. Contudo, agora, isso mudou.

Feed STEM do TikTok expande-se para utilizadores adultos

O TikTok tornou recentemente o feed STEM acessível por predefinição a todos os utilizadores nos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, permitindo que os adultos explorem facilmente este conteúdo educativo. O Canadá juntou-se a esta lista de países no início de outubro, alargando o acesso a toda a América do Norte.

Para quem não está familiarizado, as STEM representam um conjunto de disciplinas - Ciência (Science), Tecnologia, Engenharia e Matemática - que são cada vez mais consideradas essenciais para os estudantes ao longo da vida. Felizmente, o TikTok está agora a contribuir para este ecossistema de aprendizagem através do seu feed STEM dedicado, facilitando o acesso a informações e recursos relevantes.

Embora o TikTok sempre tenha tido conteúdo relacionado a STEM, esse feed específico é um divisor de águas. Ao contrário das publicações gerais, os vídeos que aparecem no feed STEM passam por um processo de revisão. Isto garante o valor educativo e a exatidão do conteúdo antes de chegar ao público.

Como ativar este feed

Este novo feed constitui uma alternativa positiva numa app frequentemente dominada por conteúdos liderados por influencers que nem sempre têm como objetivo educar. Para localizar o feed STEM:

1. Aceda à aba "Perfil" e clique no menu hambúrguer localizado no canto superior direito.

2. Depois, clique em "Definições e privacidade".

3. Aqui, aceda a "Preferências de conteúdo."

4. Agora, clique em "Feed CTEM".

5. E, finalmente, "Ativar".

Quando voltar aos vídeos, verá o feed STEM do TikTok do lado esquerdo do feed "A seguir".

O TikTok e outras plataformas sociais têm sido frequentemente criticados por impactos potencialmente negativos na saúde mental dos utilizadores. Oferecer um feed dedicado a conteúdo educacional como STEM serve como uma resposta a essas preocupações.

