Apple está a preparar novas funcionalidades de saúde para ajudar a prevenir a diabetes

Nos últimos anos, o crescente foco da Apple na saúde tem-se tornado cada vez mais evidente, com a empresa a fazer progressos através de inovações no Apple Watch e nos AirPods. Agora, uma das suas ambições parece ser a prevenção da diabetes e, segundo consta, a gigante está a tomar medidas para tornar esta visão mais próxima da realidade.

De acordo com a Bloomberg, a Apple testou recentemente uma nova aplicação centrada na saúde, concebida para ajudar na prevenção da diabetes. A aplicação foi testada com funcionários que são pré-diabéticos - o que significa que correm um risco mais elevado de desenvolver diabetes, mas não têm atualmente a doença.

A app centra-se no acompanhamento de indicadores como a glucose no sangue e a ingestão alimentar. Ao analisar estes dados, pode potencialmente identificar padrões entre o consumo de alimentos e os picos de açúcar no sangue. Se for detetado um padrão preocupante, a aplicação pode sugerir mudanças na dieta, incentivando os utilizadores a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Curiosamente, a fonte refere que este protótipo de aplicação não está previsto para lançamento público. Em vez disso, a Apple utilizou estes ensaios como uma forma de recolher informações valiosas sobre os dados e o comportamento dos utilizadores.

Estes dados poderiam então informar futuras funcionalidades que a Apple poderia incorporar no seu ecossistema de saúde, acrescentando novas ferramentas às suas apps de saúde já existentes.

Tecnologias de saúde são um "must-have" para a Apple

A procura da Apple por tecnologias de saúde voltadas para a prevenção da diabetes não é nova. Rumores ao longo dos anos especularam que a Apple tem estado a desenvolver uma funcionalidade de monitorização não invasiva da glucose para o Apple Watch.

Embora esta funcionalidade inovadora continue a ser um objetivo a longo prazo, a Apple continua a explorar soluções relacionadas com a diabetes.

Tim Cook, CEO da Apple, e a equipa de saúde da empresa têm vários projetos em curso, o que torna incerto o calendário para um lançamento público de funcionalidades relacionadas com a diabetes.

No entanto, o relatório da fonte menciona que a fase de testes do software de prevenção da diabetes foi concluída nos primeiros meses deste ano. Agora, resta-nos ficar atentos a quaisquer anúncios oficiais que possam revelar os próximos passos da Apple na tecnologia da saúde.

