OpenAI está mesmo determinada em fabricar o seu próprio chip de IA

A OpenAI está a avançar com os seus planos de criar chips de inteligência artificial (IA) personalizados, embora com uma abordagem revista em relação às expectativas iniciais. Novas informações indicam que a empresa está concentrada na conceção destes chips em colaboração com parceiros de semicondutores estabelecidos.

De acordo com um relatório da Reuters, a OpenAI iniciou conversações com a TSMC e a Broadcom para desenvolver um chip de IA especializado. Os especialistas da indústria revelam que o principal objetivo da OpenAI é construir um processador interno otimizado para os seus modelos de linguagem, com a Broadcom a desempenhar um papel significativo.

A Broadcom está atualmente envolvida no hardware de IA da Google, o que a torna um parceiro estratégico para as ambições da OpenAI!

Anteriormente, a OpenAI tinha lançado a ideia de criar uma rede de fundições para obter controlo total sobre o processo de fabrico. No entanto, devido aos custos exorbitantes associados à construção e operação de instalações de fabrico de chips - estimados entre 5 e 7 mil milhões de dólares - a empresa optou por um plano mais viável.

A estratégia revista da OpenAI aborda preocupações prementes, como a atual escassez de chips, ao mesmo tempo que posiciona a empresa para escalar o desenvolvimento da IA de forma mais rápida e eficiente.

OpenAI tem colaborado com a Broadcom para criar um chip de inferência

Ao contrário dos chips de treino, que são utilizados para o desenvolvimento inicial de modelos, os chips de inferência são concebidos para a aplicação rápida e eficiente de modelos treinados. Esses chips exigem alta eficiência energética e velocidade para fornecer as respostas em tempo real necessárias para produtos como o ChatGPT.

Com uma equipa de 20 engenheiros, a OpenAI está a posicionar-se para acelerar a conceção e a funcionalidade do chip. Espera-se que a primeira onda de processadores personalizados da OpenAI seja lançada em meados de 2026.

Este foco nos processadores de inferência reflete uma estratégia orientada para o futuro, uma vez que se espera que a procura de chips de treino atinja o pico antes de mudar para hardware de inferência nos próximos anos.

Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito pela OpenAI, Broadcom ou TSMC, as discussões em andamento indicam que a gigante de IA está comprometida com esta nova direção, tornando o chip de IA interno da empresa um desenvolvimento altamente esperado no cenário tecnológico.

