Ecrã doméstico inteligente da Apple incluirá um suporte semelhante ao do icónico iMac G4

Lembra-se do iMac G4, de 2002, que tinha um suporte de ecrã fantástico? Pois bem, segundo o analista Mark Gurman da Bloomberg, este design voltará agora com uma espécie de mistura entre um HomePod e um ecrã. Será aquele produto que se fala há algum temo de uma coluna inteligente com ecrã?

HomePod G4?

No seu boletim informativo Power On deste fim de semana, Mark Gurman da Bloomberg delineou alguns detalhes adicionais para os próximos produtos domésticos inteligentes da Apple, e parece provável que haverá um retrocesso para um dos computadores mais amados da Apple - o iMac G4.

Há muito tempo se espera que a Apple esteja a trabalhar num ecrã doméstico inteligente, e atualmente está a caminho de ser lançado no início do próximo ano.

Este dispositivo também será o primeiro produto doméstico inteligente da Apple a suportar o Apple Intelligence, e contará com o chip A18.

homeOS será o novo sistema operativo da Apple

Segundo Gurman, o ecrã será relativamente pequeno, mais ou menos do tamanho de dois iPhones colocados lado a lado, com um formato quadrado. O produto será provavelmente relativamente barato e fácil de distribuir por toda a casa, tornando o futuro sistema operativo homeOS da Apple bastante acessível.

Gurman também menciona que o novo homeOS da Apple executará aplicações como FaceTime, Notas e Calendário, descrevendo-o como “bem adequado” para apresentações de vídeo e fotos.

Além disso, ele diz que é possível que a base inclua colunas de som, tornando o ecrã doméstico inteligente, uma espécie de HomePod com ecrã.

O ecrã está posicionado num ângulo sobre uma pequena base, o que faz lembrar o fundo circular do iMac G4 de há algumas décadas.

Referiu Gurman que destaca aqui um ponto importante, que traz o saudosismo do design bem conhecido do iMac G4.

Parece que o próximo ecrã doméstico inteligente da Apple será um bom regresso para os fãs da Apple, muitos dos quais sempre quiseram ver o design retro do iMac regressar.