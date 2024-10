iOS 18.1 RC já disponível antes do lançamento da próxima semana

O que a Apple de facto trará de especial este ano tem a chancela Inteligência Artificial. Estas novidades aparecerão com o iOS 18.1. Nesse sentido, a empresa de Cupertino lançou agora para programadores o iOS 18.1 RC e teremos, como tal, a versão final para todos na próxima semana.

O iOS 18.1 será lançado oficialmente na próxima semana. Trará os primeiros recursos do Apple Intelligence para o público em geral. Antes disso, a Apple está a terminar o processo de testes beta. O iOS 18.1 RC, ou “Release Candidate”, já está disponível para os programadores e para os testadores beta públicos. O iPadOS 18.1 RC também já está disponível.

Segundo o site de programadores da Apple, o iOS 18.1 RC tem o número de compilação 22B82.

O iOS 18.1 é suportado em todos os iPhones compatíveis com o iOS 18, mas as funcionalidades do Apple Intelligence estão limitadas aos seguintes dispositivos:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

O iOS 18.1 inclui algumas das primeiras funcionalidades Apple Intelligence, como as Ferramentas de Escrita, resumos de notificações e Limpeza na aplicação Fotografias.

A atualização também inclui uma série de funcionalidades que não são da Apple Intelligence, como atualizações para a Central de Controlo e muito mais.

O que há de novo?

Ferramentas de escrita As ferramentas de escrita estão disponíveis em quase todo o lado onde escreve, permitindo-lhe reescrever, rever e resumir texto diretamente na aplicação em que está a trabalhar; Reescrever sugere diferentes versões do seu texto para que possa escolher a combinação de fluxo e redação que mais lhe agrada; A revisão permite-lhe ver as melhorias sugeridas para o que está a escrever, como correções gramaticais e aperfeiçoamentos de linguagem; Resumir permite-lhe selecionar texto onde quer que esteja a escrever e gerar um resumo de alta qualidade;

Siri Um novo aspeto inclui uma luz brilhante que envolve a extremidade do ecrã, anima-se de acordo com o som da sua voz e permite-lhe continuar a percorrer o ecrã ou a escrever enquanto fala com a Siri; Escreva para a Siri quando não quiser falar um pedido em voz alta, tocando duas vezes na parte inferior do ecrã; Uma melhor compreensão da linguagem permite que a Siri o acompanhe se tropeçar nas suas palavras ou mudar de ideias a meio da frase; O contexto da conversa é mantido ao longo de uma sessão, para que possa referir-se mais naturalmente a algo que disse num pedido recente ou a algo que a Siri mencionou numa resposta recente; O conhecimento do produto ajuda-o a obter respostas a milhares de perguntas sobre as funcionalidades e definições dos seus produtos Apple; As melhorias de voz tornam o som da Siri mais natural, expressivo e claro;



Fotografias A pesquisa de fotografias permite-lhe encontrar fotografias e vídeos simplesmente descrevendo o que procura; A opção Limpar remove as distrações das suas fotografias; Os filmes de memória podem ser criados descrevendo a história que pretende ver;

Notificações Os resumos de notificações facilitam a atualização das suas notificações com um resumo rápido das informações mais importantes; Reduzir interrupções é um novo foco que garante que as notificações mais urgentes chegam até si, silenciando potenciais distrações;

A Resposta inteligente no Mail e nas Mensagens ajuda-o a responder rapidamente às mensagens com sugestões de resposta;

e nas Mensagens ajuda-o a responder rapidamente às mensagens com sugestões de resposta; As mensagens prioritárias no Mail compreendem o conteúdo das suas mensagens e dão prioridade às que requerem a sua atenção, apresentando-as na parte superior da sua caixa de entrada;

compreendem o conteúdo das suas mensagens e dão prioridade às que requerem a sua atenção, apresentando-as na parte superior da sua caixa de entrada; Os resumos de transcrição em Notas fornecem-lhe um resumo criado de forma inteligente da transcrição da sua gravação de áudio ou gravação de chamadas;

fornecem-lhe um resumo criado de forma inteligente da transcrição da sua gravação de áudio ou gravação de chamadas; Telefone As gravações e transcrições de chamadas permitem-lhe gravar chamadas em direto e transcrevê-las na aplicação Notas, com um anúncio automático de que a chamada está a ser gravada;

Câmara O Controlo da câmara pode mudar rapidamente para a câmara TrueDepth frontal (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max); A captação de fotografias espaciais, juntamente com a captura de vídeo espacial, está disponível num novo modo de câmara espacial (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max);

AirPods A funcionalidade Teste auditivo fornece resultados de testes auditivos validados cientificamente no conforto de casa (para utilizadores com 18 anos ou mais); A funcionalidade Aparelho auditivo fornece assistência personalizada de nível clínico que é aplicada automaticamente aos sons do ambiente, bem como a música, vídeos e chamadas (destinada a utilizadores com 18 anos ou mais com perda auditiva ligeira a moderada); A funcionalidade de proteção auditiva ajuda os utilizadores a minimizar a exposição a ruído ambiente elevado em todos os modos de audição (disponível nos Estados Unidos e no Canadá); As funcionalidades requerem AirPods Pro 2 com a versão de firmware 7B19 ou posterior. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis em todos os países ou regiões.



Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

A Central de Controlo tem novas opções para adicionar controlos de conetividade individualmente e repor a sua configuração

O RCS Business Messaging permite-lhe ligar-se a empresas através do RCS (requer suporte do operador)

A pesquisa na App Store permite-lhe utilizar linguagem natural para encontrar mais facilmente o que procura

Salvo alterações ou bugs de última hora, o iOS 18.1 RC é provavelmente a versão final da atualização e será o mesmo que o lançado para o público em geral na próxima semana.

Um dado menos animador é o facto de muitos destes recursos não ficarem disponíveis em Portugal. Tudo isto após o braço de ferro entre a UE e a Apple.