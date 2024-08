iOS 18: Conheça todas as novidades da app Mapas da Apple

Quase todas as aplicações integradas da Apple estão a receber novas funcionalidades no iOS 18, e isso inclui a aplicação Mapas. A app não está a receber nenhuma adição divertida de IA, mas a Apple trouxe algumas mudanças úteis.

1. Trilhos para caminhadas

A Apple adicionou mapas topográficos ao Apple Watch no ano passado, e agora também estão a chegar ao iPhone. A aplicação Mapas tem agora uma feature dedicada a trilhos e caminhadas detalhadas.

Pode pesquisar "Hikes" na aplicação para ver as opções de trilhos nas proximidades, com a Apple a incluir a duração da caminhada, a elevação, as classificações e outros detalhes.

As caminhadas podem ser filtradas por comprimento, tipo de percurso (Reserva natural, Jardins, Floresta, etc) e a distância, e podem ser guardadas para acesso offline.

Pode fazer zoom nas áreas de caminhada para ver trilhos específicos ou procurar trilhos. Se tocar num trilho, a Apple apresenta informações que incluem o comprimento, o ponto mais alto, o ponto mais baixo e a distância. Também é possível ter uma visão geral completa do percurso do trilho e obter os comprimentos de cada secção.

Os trilhos e as caminhadas são entidades separadas na aplicação Mapas. Uma pesquisa por caminhadas leva-o essencialmente para a área geral onde se encontram os trilhos específicos, e pode fazer zoom com a aplicação Mapas para encontrar o trilho que pretende percorrer.

2. Itinerários personalizados

A app Mapas suporta itinerários personalizados no iOS 18, para que possa planear uma rota de caminhada específica que pretenda seguir. No início de um trilho, pode clicar na opção "Criar um itinerário personalizado" para iniciar a experiência de rota personalizada.

A partir daqui, clique no mapa para começar a definir pontos para o seu percurso e a aplicação Mapas fornecerá detalhes sobre o comprimento e a elevação. Também pode fazer com que a app termine um percurso automaticamente, clicando nas opções "Inverter", "Ida e volta" ou "Circular".

Para caminhadas e trilhos, a aplicação Mapas não permite criar um percurso inseguro que não se mantenha nos trilhos existentes, pelo que é difícil criar um mapa perigoso no meio do nada.

3. Pesquisar aqui

Se procurar "Lisboa", e depois "Café", por exemplo, a pesquisa será efetuada na sua localização e não no local onde tem o mapa. Contudo, agora, a Apple facilitou a pesquisa em locais que possa estar a pensar visitar ou que queira explorar, adicionando um botão "Pesquisar aqui".

Se procurar algo e depois deslocar o mapa, a pesquisa será atualizada de forma fiável na nova localização. Quando aumentar o zoom, verá um botão dedicado "Pesquisar aqui" que lhe dá mais controlo sobre onde pretende pesquisar.

4. Guardar favoritos

Se encontrar uma caminhada, trilho ou itinerário personalizado favorito, pode guardá-lo na sua "Biblioteca" para vê-lo mais tarde. Para o fazer, encontre a caminhada relevante e, em seguida, clique no "+", como mostrado abaixo.

Pode mudar o nome das caminhadas e adicionar informações específicas que poderá querer consultar mais tarde, bem como descarregar o percurso para utilização offline. Os favoritos são guardados na aplicação Mapas e podem ser acedidos ao clicar na sua imagem de perfil e a aceder a "Biblioteca".

5. Biblioteca

Todos os conteúdos guardados da aplicação Mapas, incluindo localizações, percursos, guias e pins, são armazenados na nova secção "Biblioteca" da app, em vez de em secções separadas como no iOS 17. A Biblioteca também apresenta todos os conteúdos adicionados recentemente.

6. Notas

Pode clicar em qualquer local na aplicação Mapas e selecionar a opção "Adicionar nota" no menu. A partir daí, pode tomar uma nota sobre o que pretende apontar ou recordar acerca de um local. As notas são privadas e são mantidas no dispositivo. Só são visíveis para o criador da nota.

Leia também: