E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os novos Bose Ultra Open Earbuds e o tablet AGM Pad P2, falámos das novidades no evento Made by Google, da chegada do novo Hyundai i30 a Portugal e muito mais.

Uma enorme perturbação no vento solar fez com que a magnetosfera da Terra voasse sem a sua cauda habitual. Durante duas horas, o campo magnético terrestre foi "desfigurado". Será grave?

As visitas ao dentista podem ser momentos de grande ansiedade para os mais sensíveis, pelo que não seria qualquer um que deixaria a sua boca nas mãos de um robô. Numa estreia mundial, contudo, um braço robótico executou um procedimento dentário totalmente automatizado num ser humano.

A Realme, que se tornou viral com a sua tecnologia de carregamento rápido de 300 W nos últimos tempos, está agora a trabalhar numa alternativa ainda mais rápida. Embora este trabalho tenha surgido agora, parece que a Realme trouxe a sua tecnologia de carregamento rápido de 320 W numa versão já próxima da que será a final.

Os rumores têm inundado a Internet, com todas as novidades da Google a serem reveladas, ainda que sem a confirmação oficial. Este é o momento de a Google revelar o que esteve a preparar e mostrar as novidades no campo do hardware. O Pixel 9 deverá ser o centro das atenções, mas há mais novidades a caminho.

Foi encontrado um vasto oceano subterrâneo de água em Marte. O que poderia ser uma fantástica novidade, na verdade, poderá ser o fim de um sonho de colonizar o planeta.

Os Jogos Olímpicos de 2024 já terminaram, mas continuam a surgir notícias e curiosidades interessantes. Sabia que 12 autocarros H2.City Gold a hidrogénio produzidos pela CaetanoBus operaram no maior evento do desporto mundial?

A AGM prova regularmente que a boa tecnologia não precisa de ser cara. Hoje damos uma olhadela ao mais recente tablet da fabricante, o AGM Pad P2. Tendo em conta as suas especificações técnicas, este é, sem sombra de dúvida, mais um sucesso em termos de preço-qualidade.

A Hyundai já habituou o mercado ao cunho de irreverência, pelo que as expectativas para os novos modelos são sempre altas. A marca apresenta, agora, a nova gama i30, que chega com um design arrojado, funcionalidades de conectividade otimizadas e segurança melhorada.

As notícias que nos chegam sobre os icebergues não são propriamente animadoras e deviam obrigar os países a tomar medidas mais drásticas. O icebergue A23a, que já foi considerado o maior da Terra, está em "dança contínua".

Para os amantes de música e podcasts, uns auriculares são, a certo ponto, imprescindíveis. Levamo-los nas orelhas para todo o lado, tentando que nos façam companhia nos momentos em que seja possível ouvir mais uns versos ou atentar mais uns minutos de reflexão ou debate. Para qualquer um destes, sei, agora, que os Ultra Open Earbuds são (quase) perfeitos. Usei-os durante largas semanas e deixo-lhe a nossa análise!

Inspirados na tensão superficial de uma gota de líquido, os investigadores criaram uma roda ajustável que altera a sua forma em tempo real, enfrentando facilmente superfícies irregulares e obstáculos altos. Isto abre a porta ao desenvolvimento de cadeiras de rodas ou robots móveis que podem atravessar melhor os terrenos difíceis. Este é um nível visto na ficção científica!

Os smartphones, com toda a tecnologia que têm presente, podem ajudar no dia a dia de muitas formas. Isso tem sido mostrado ao longo dos anos com muitas inovações e a HONOR deu um passo de gigante com uma novidade. A sua tecnologia de rastreio ocular promete mudar a forma como usamos os smartphones, em especial quem sofre de algumas doenças incapacitantes.