Novo Hyundai i30 chega mais arrojado: disponível em Portugal por 27.530 euros

A Hyundai já habituou o mercado ao cunho de irreverência, pelo que as expectativas para os novos modelos são sempre altas. A marca apresenta, agora, a nova gama i30, que chega com um design arrojado, funcionalidades de conectividade otimizadas e segurança melhorada.

O Hyundai i30 chega ao mercado nacional com argumentos renovados nesta terceira geração, com destaque para o exterior e interior atualizados e um design mais arrojado.

No exterior, os elementos são reconhecíveis e cativantes. Primeiro, na dianteira, destaque para o padrão da grelha do radiador, a inserção do para-choques sob a matrícula e os faróis de nevoeiros redesenhados. Na traseira, a inserção cromada do para-choques chega com um aspeto mais angular.

Os grupos óticos em LED são, agora, equipamento de série no i30 na versão Style Plus. O modelo também apresenta um novo design de jantes de liga leve de 17 polegadas.

O novo i30 estará disponível em nove cores exteriores, com destaque para as duas novas opções: Meta Blue Pearl e Sailing Blue Pearl.

A atualização do design continua no interior: foi aplicada uma tinta especial no tablier para o tornar mais agradável e suave ao toque, e a consola central foi pintada em preto brilhante. O interior preto pode ser combinado com acabamento de bancos em tecido integral.

Uma experiência a bordo mais segura e conectada

As tecnologias de conectividade do novo i30 proporcionam uma experiência a bordo mais cómoda. As novas funcionalidades incluem um painel LCD de 10,25” de série, três portas de carregamento USB-C à frente e atrás e atualizações de mapas Over-the-Air (OTA).

O novo Hyundai i30 vem agora equipado de série com ainda mais funcionalidades de segurança Hyundai Smart Sense:

A Assistência de Prevenção de Colisão Frontal (FCA) ajuda a detetar e evitar potenciais acidentes com obstáculos à frente;

ajuda a detetar e evitar potenciais acidentes com obstáculos à frente; O Sistema de Acompanhamento à Faixa de Rodagem (LFA) mantém o veículo na faixa de rodagem atual;

mantém o veículo na faixa de rodagem atual; O Sistema Inteligente de Limite de Velocidade (ISLA) alerta o condutor com avisos sonoros e visuais quando o veículo excede o limite de velocidade;

alerta o condutor com avisos sonoros e visuais quando o veículo excede o limite de velocidade; O Alerta de Ocupantes Traseiros (ROA) avisa o condutor se a porta traseira tiver sido aberta durante a viagem através de uma mensagem no painel de instrumentos do condutor.

Mais conforto para os passageiros

Com mais características de conveniência, o novo i30 foi concebido para ser um automóvel para todos.

Foram adicionadas luzes LED ao interior e à bagageira para uma melhor iluminação. Com Sensores de Estacionamento dianteiros e traseiros (PDW) de série, os condutores serão avisados se for detetado um obstáculo quando o veículo se desloca para a frente ou para trás a baixa velocidade.

A produção do novo i30 começou em abril de 2024 na unidade de produção da Hyundai em Nošovice, na República Checa.

Disponibilidade

O novo Hyundai i30 está disponível em Portugal com a motorização 1.0 TGDi de 120 cavalos, carroçaria hatchback ou stationwagon com caixa manual ou automática, a partir de 27.530 euros (PVPR sem despesas).