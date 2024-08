Pela primeira vez, um robô realizou uma operação dentária totalmente automatizada

As visitas ao dentista podem ser momentos de grande ansiedade para os mais sensíveis, pelo que não seria qualquer um que deixaria a sua boca nas mãos de um robô. Numa estreia mundial, contudo, um braço robótico executou um procedimento dentário totalmente automatizado num ser humano.

Numa estreia mundial, um robô realizou uma intervenção dentária totalmente automatizada num ser humano, segundo avançado pela imprensa. Para o trabalho foi utilizado um braço robótico, que operou em conjunto com a Inteligência Artificial e imagens 3D.

Parte do procedimento começa com uma digitalização em 3D do dente e da boca do paciente, captando imagens abaixo da linha da gengiva.

Assinada pela Perceptive, sediada nos Estados Unidos, a tecnologia procura ser mais precisa e mais rápida na realização de procedimentos dentários, incluindo obturações e coroas.

A empresa acredita que, no futuro, a colocação de coroas poderá ser concluída em 15 minutos, contrariamente ao processo atual, que exige duas visitas de uma hora ao dentista.

Este avanço médico aumenta a precisão e a eficiência dos procedimentos dentários.

Congratulou Chris Ciriello, fundador e diretor-executivo da Perceptive, que acredita que o seu robô é seguro e vai "transformar a medicina dentária". Para já, contudo, o dispositivo está em desenvolvimento e não tem, ainda, autorização da entidade reguladora americana, a Food and Drug Administration (FDA).

De qualquer forma, a Perceptive está num caminho favorável, pois recebeu 30 milhões de dólares em financiamento e é apoiada pelo dentista Edward Zuckerberg, pai de Mark Zuckerberg.