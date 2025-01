Satélites testemunham desaparecimento da “ilha fantasma” no Mar Cáspio (fotos)

Esta não é de todo a primeira vez que a ilha fantasma do Kumani Bank aparece e desaparece.

Compreendemos o nosso planeta como estando formado, na versão final. Contudo, como temos visto, a Terra está em constante mudança, o que pode ser um pouco inquietante. Por exemplo, o vulcão de lama do Kumani Bank, também conhecido como Chigil-Deniz, a cerca de 25 km da costa do Azerbaijão, no Mar Cáspio, desapareceu. O desaparecimento foi fotografado.

A ilha fantasma do Cáspio

O Observatório da Terra da NASA publicou uma série de imagens tiradas com os instrumentos Operational Land Imager (OLI) e OLI-2 dos satélites Landsat 8 e 9, nas quais se pode ver o nascimento e o desaparecimento de uma nova ilha.

Conforme podemos ver na primeira imagem, de novembro de 2022, o vulcão de lama subaquático encontra-se firmemente abaixo do nível do mar, sem nenhuma terra visível a emergir da água. Contudo, após uma erupção no início de 2023, uma ilha surge à superfície, com uma pluma de sedimentos que se estende por vários quilómetros.

A ilha mostrada na segunda imagem formou-se provavelmente entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023, com aproximadamente 400 metros de largura no seu ponto mais alto. No entanto, em menos de dois anos, essa ilha foi quase completamente erodida pelo mar, restando muito pouco na terceira fotografia, datada do final de 2024.

Esta não é de todo a primeira vez que a ilha fantasma do Kumani Bank aparece e desaparece, como referiu o Observatório da Terra da NASA. O vulcão de lama já registou outras oito erupções, que datam desde maio de 1861, quando a ilha que se formou tinha apenas 87 metros de largura e 3,5 metros acima da água. A maior ilha formada ocorreu após uma erupção em 1950. Ela tinha 700 metros de largura e 6 metros de altura.

O geólogo da Universidade de Adelaide, Mark Tingay, classificou os vulcões de lama como "características estranhas e maravilhosas, que continuam a ser amplamente subestimadas e pouco compreendidas", durante um seminário da Geological Society of Australia. Eles formam-se em locais onde a pressão subterrânea força fluidos quentes, gases e sedimentos a subir até à superfície.

Na Terra, existe uma concentração anormalmente alta desses vulcões no Azerbaijão — mais de 300 podem ser encontrados ao longo da costa leste do país, onde o Kumani Bank está localizado.

Mas também já os vimos em Marte. Cientistas suspeitam que montes circulares encontrados nas terras baixas do norte do Planeta Vermelho são provavelmente semelhantes aos vulcões de lama da Terra.