BYD Shenzhen é o navio de carga mais eficiente mundo para “atacar” a Europa

As ambições da BYD são máximas, tanto no seu mercado local como a nível internacional. A marca chinesa continua a adicionar à sua gama novos automóveis, novas baterias… e novos navios de transporte para levar esses veículos até à Europa e além. Agora a gigante chinesa acaba de anunciar o navio de carga mais eficiente mundo.

BYD Shenzhen transporta 9.200 carros

A Build Your Dreams enfrenta um 2025 ambicioso, com o objetivo de melhorar ainda mais as suas já impressionantes cifras de vendas do ano passado. Em 2024, conseguiu vender 4,25 milhões de veículos eletrificados, somando veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in, um recorde para a marca chinesa.

Neste mesmo período, 417.204 destes veículos foram exportados, um aumento de 71,9% em relação a 2023, representando 10% do total das vendas da empresa. Mas para melhorar ainda mais esses números, precisa de cargueiros, precisa de navios para transportar os seus veículos para o outro lado do mundo.

Para ter uma ideia, para o início de 2026, a BYD planeia ter nos oceanos até 8 navios designados como RoRo: o nome significa 'roll-on/roll-off', que se refere à capacidade de transportar veículos no seu interior através do uso de rampas integradas, carregando e descarregando carros de forma mais eficiente.

Apenas um ano depois de lançar a sua primeira embarcação, o Explorer, a BYD acaba de anunciar a chegada do seu quarto navio, Shenzhen, que se torna o maior transportador de carros do mundo.

O gigante cargueiro RoRo

Shenzhen é o nome da cidade natal da BYD, situada a noroeste de Xangai. Com 219 metros de comprimento, 37,7 metros de largura e 9 metros de calado, é capaz de atingir uma velocidade máxima de 18,5 nós (34,3 km/h).

E o mais importante: pode transportar até 9.200 veículos numa única viagem, face aos 7.000 que o terceiro navio, o Hefei, pode transportar, apresentado na semana passada. Além disso, o BYD Shenzhen é o mais ecológico do mundo na sua classe, segundo a empresa chinesa.

Por um lado, utiliza uma tecnologia de combustível duplo, o que lhe permite mover-se utilizando gás natural liquefeito (GNL) ou combustível marítimo tradicional. Conta também, pela primeira vez, com dispositivos de poupança de energia na forma de baterias de armazenamento estacionário 'BYD Box', uma tecnologia que permitirá ao navio entrar e sair de porto de forma mais eficiente.

A chave do sucesso da BYD

Os navios são elementos-chave para a BYD e a sua expansão internacional. A marca chinesa é conhecida por controlar praticamente toda a cadeia de valor dos seus veículos, e isso é o que a está a tornar uma das empresas automóveis de referência a nível mundial.

Não são só os seus carros, também são as suas baterias (é o segundo maior fabricante mundial neste setor, apenas atrás da CATL), a obtenção de matérias-primas, companhias de seguros e, como podemos ver, com a sua própria frota de navios.

O BYD Explorer iniciou a sua travessia há precisamente um ano. Seguiram-se os BYD Changzhou, no passado mês de dezembro, com 5.000 veículos a bordo, e o BYD Hefei, lançado há apenas uma semana. O Shenzhen é o mais recente a chegar, mas ainda faltam outros quatro, que deverão chegar dentro de um ano.

Está claro que nem as tarifas aduaneiras, nem o abrandamento da procura de carros elétricos na Europa, a nível geral, vão parar a marca chinesa, que promete trazer novos modelos, como os já anunciados SEALION 7, Seagull ou Atto 2, e que além disso está a construir novas fábricas em solo europeu.