BYD SEALION 7: já o pode comprar em Portugal a partir de 47.990 euros

A BYD apresentou o seu novo elétrico desenhado por Wolfgang Egger, o conceituado designer de automóveis alemão. O SEALION 7 apresenta uma estética inspirada no oceano, com linhas aerodinâmicas e um perfil futurista. O interior é espaçoso e luxuoso. Fomos conhecer a nova proposta da marca asiática e há factos que não podem passar em claro.

BYD SEALION 7 é o novo 100% elétrico asiático desenhado para a Europa

A BYD apresentou no LXFactory, um espaço comercial e artístico da cidade de Lisboa, o seu novo SUV do segmento D: o BYD SEALION 7.

O 100% elétrico combina, além de linhas elegantes e marcadamente desportivas, um design moderno, tecnologia de ponta, com um habitáculo espaçoso premiado com acabamentos elegantes.

Este novo veículo traz sobretudo o reforçar não só da excelência da tecnologia de eletrificação mas também a qualidade de "viver dentro do habitáculo", onde o entretenimento ganhou também mais qualidade.

Destaque: O BYD SEALION 7 é um SUV do segmento D, 100% elétrico com uma elevada performance e projetado a pensar nos clientes europeus; O novo SUV do segmento D da BYD é equipado com a revolucionária BYD Blade Battery e a tecnologia Cell-to-Body de série;

A versão com tração integral tem 390 kW e atinge os 0-100 km/h em apenas 4,5 segundos;

O modelo está presente em 2 versões – Comfort e Excellence, com bateria de 82,5 kWh e 91,3 kWh, respetivamente, e, até 502 km de autonomia WLTP combinada;

O modelo já está à venda no mercado nacional com preço desde 47.990€.

Design e Conforto

Conforme referimos, este carro respira um design europeu. O BYD SEALION 7 apresenta uma estética inspirada no oceano, com linhas aerodinâmicas e um perfil futurista.

O interior é espaçoso e luxuoso, destacando-se:

Ecrã central rotativo de 15,6 polegadas : proporciona acesso intuitivo a funcionalidades e entretenimento.

: proporciona acesso intuitivo a funcionalidades e entretenimento. Assentos em couro Nappa : oferecem conforto premium, com aquecimento e ventilação nos assentos frontais e aquecimento nos traseiros.

: oferecem conforto premium, com aquecimento e ventilação nos assentos frontais e aquecimento nos traseiros. Iluminação ambiente com 128 cores : permite personalizar o ambiente interno conforme a preferência.

: permite personalizar o ambiente interno conforme a preferência. Sistema de som Dynaudio com 12 altifalantes : garante uma experiência auditiva imersiva.

: garante uma experiência auditiva imersiva. Teto panorâmico com cortina elétrica : proporciona uma sensação de amplitude e conexão com o exterior.

: proporciona uma sensação de amplitude e conexão com o exterior. Capacidade de bagageira de até 1789 litros.

Durante os quilómetros que fizemos com o carro, a opinião é unânime: a marca chinesa elevou consideravelmente a qualidade do produto oferecido.

Tirando o volante, que, na nossa opinião, não combina com o restante, nota-se o esforço para colar o look&feel ao gosto ocidental.

Tecnologia e Desempenho

O SEALION 7 incorpora tecnologias avançadas, incluindo:

Tecnologia CTB (cell-to-body) : integra a bateria Blade diretamente na estrutura do veículo, aumentando a rigidez e segurança.

: integra a bateria Blade diretamente na estrutura do veículo, aumentando a rigidez e segurança. Sistema de propulsão elétrica 8-em-1 : otimiza o espaço e a eficiência energética.

: otimiza o espaço e a eficiência energética. Sistema de bomba de calor de alta eficiência : opera eficientemente em diversas temperaturas, melhorando a autonomia em climas frios.

: opera eficientemente em diversas temperaturas, melhorando a autonomia em climas frios. Sistema iTAC (intelligent Torque Adaption Control) : ajusta dinamicamente o torque para melhorar a estabilidade e o manuseio.

: ajusta dinamicamente o torque para melhorar a estabilidade e o manuseio. Suspensão avançada: com configuração de duplo braço triangular na frente e multi-link na traseira, além de amortecedores FSD, proporciona uma condução suave e estável.

Em relação à suspensão, em comparação com os carros da marca já lançados, houve um aumento da rigidez no amortecimento. Se por um lado torna o veículo mais responsivo e acutilante nas manobras rápidas e dinâmicas, em pisos degradados há um conforme menor. No entanto, e dado o caráter desportivo, esta suspensão traz mais segurança.

Afinal, falamos de um carro com mais de 4,8 metros e um peso a rondar as duas toneladas e meia!

Assistência ao Condutor e Conectividade

Equipado com sistemas de assistência ao condutor (ADAS) e câmaras panorâmicas de 360°, o BYD SEALION 7 oferece uma experiência de condução segura e conveniente.

A conectividade é assegurada por um cockpit inteligente compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de atualizações Over The Air (OTA).

O veículo também permite controle remoto através de uma aplicação móvel, facilitando o acesso e a pré-configuração do ambiente interno.

Desempenho e Preço

O BYD SEALION 7 está disponível em diferentes configurações:

Versão com 308 cv : preço aproximado de 47.990 euros.

: preço aproximado de 47.990 euros. Versão com 530 cv e tração às quatro rodas: preço aproximado de 56.490 euros.

Estes preços posicionam o SEALION 7 como um concorrente direto de modelos como o Tesla Model Y.

Uma nota final vai para a tecnologia incorporada. Estamos já num nível de grande destaque. Não só no aspeto das baterias, mas sobretudo no refinar dos dispositivos ao serviço do condutor e passageiros.

Em breve, teremos o Ensaio deste modelo da BYD, onde estas e outras informações serão apresentadas em mais detalhe.