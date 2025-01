Construídos sobre a mesma plataforma AmpR Small, da Ampere, única na Europa, o Renault 5 E-Tech elétrico e o Alpine A290 são Carro do Ano 2025, um título de prestígio atribuído pelo júri do Carro do Ano Europeu.

Após a vitória do Scenic E-Tech elétrico em 2024, o novo título representa uma dobradinha para a Renault e uma estreia importante para a Alpine.

O resultado foi anunciado numa cerimónia organizada pelo júri do Carro Europeu do Ano, no Salão Automóvel de Bruxelas, na Bélgica, esta sexta-feira, 10 de janeiro.

Segundo título consecutivo para a Renault

Na primeira ronda de votações, em novembro passado, o Renault 5 E-Tech elétrico, apresentado conjuntamente com o Alpine A290, foi nomeado um dos sete finalistas, juntamente com o Alfa Romeo Junior, o Citroën ë-C3/C3, o Cupra Terramar, o Dacia Duster, o Hyundai Inster e o Kia EV3.

A dupla vencedora foi escolhida por 60 jornalistas, do setor automóvel, de 23 países.

O Renault 5 E-Tech elétrico e o Alpine A290 ficaram em primeiro lugar, com 353 pontos. O novo ícone pop elétrico da Renault torna-se o oitavo automóvel da marca a ganhar o prestigiado prémio Carro do Ano, depois do:

Renault 16 (1966);

Renault 9 (1982);

Clio III (1991);

Scenic (1997);

Megane (2003);

Clio II (2006);

Scenic E-Tech elétrico (2024).

Para Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault, "se há um automóvel com potencial para transformar o mercado dos elétricos, é [o Renault 5 E-Tech elétrico]".

O Renault 5 E-Tech elétrico é um verdadeiro divisor de águas na Europa. Torna os automóveis elétricos apetecíveis e suscita uma reação emocional. Ao mesmo tempo, foi concebido para oferecer um valor acrescentado aos nossos clientes.

Em 2024, a Renault reinventou o R5 com uma versão totalmente elétrica, destinada a acelerar o ritmo da eletrificação no mercado europeu. O Renault 5 E-Tech elétrico torna a mobilidade elétrica apetecível, graças ao seu design cativante e à experiência alegre e intuitiva proporcionada pelas suas tecnologias elétricas e digitais.

O modelo de entrada de gama está disponível, este ano, a partir de 25.000 euros, antes dos incentivos governamentais, nos países onde estes são aplicáveis.

Construído no âmbito de um sistema de produção sustentável, o Carro do Ano 2025 possui "todas as qualidades necessárias para se afirmar como o automóvel compacto de referência da transição energética", segundo a Renault.