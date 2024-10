Alpine A290: já pode encomendar o novo hot hatch 100% elétrico em Portugal

O A290 GT: o primeiro passo no universo Alpine

Com 180 cv e uma bateria de 52 kWh, o A290 GT vem equipado, de série, com pneus Michelin Sport EV e jantes de liga leve Iconic de 19 polegadas. Tem um carregador CA bidirecional de 11 kW e pode atingir os 100 kW CC em modo de carregamento rápido.

O interior azul tem acabamentos em tecido revestido, realçado por um volante desportivo em couro Nappa e ornamentado com uma bandeira francesa no painel de instrumentos. Os bancos dianteiros aquecidos, os vidros fumados, o controlo automático da climatização e a iluminação ambiente são todos de série.

No que diz respeito à conetividade, o A290 GT inclui o sistema Alpine Portal, com um ecrã de alta resolução de 10,1 polegadas, que inclui o Google Automotive Services com o Maps, o Google Assistant e o Google Play. Incluindo ainda o regulador de velocidade adaptativo e câmara de marcha-atrás.

O A290 GT Premium: estilo e conforto em primeiro plano

Alimentado pelo motor de 180 cv, o equipamento topo de gama do A290 GT Premium distingue-o. Identificável pelo tejadilho bi-tom Preto, pela linha de tejadilho Azul e pelas pinças de travão dianteiras Brembo azul Alpine, o A290 GT Premium incorpora, de série, o Alpine Drive Sound, bem como o sistema áudio premium Devialet, desenvolvido com o especialista francês em tecnologia áudio de ponta.

A pele Nappa, com pespontos e monogramas Alpine, dão um toque de sofisticação ao interior.

O volante aquecido, o carregador de smartphone por indução e o espelho retrovisor sem aro e com função antirreflexo automática, proporcionam um conforto ainda maior a bordo.

O A290 GT Performance: potência e desportivismo

Equipado com um motor elétrico de 220 cv, o A290 GT Performance acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km/h.

O A290 GT Performance possui pinças de travão dianteiras Brembo Vermelho Racing e pneus Michelin Pilot Sport 5. Os elementos de design cromados, em preto, dão um toque dinâmico, como o emblema Alpine e o logótipo da seta em A na frente.

Também inclui espelhos retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente. Com o foco no desempenho, o A290 GT Performance apresenta o sistema Alpine Telemetrics, que permite aos condutores monitorizar o seu desempenho, otimizar a eficiência do automóvel e aprender a explorar o seu potencial através de coaching e desafios inspirados no mundo dos jogos.

O A290 GTS: o melhor de dois mundos

Exalando requinte e desportivismo, o A290 GTS combina o equipamento do A290 GT Premium com o motor mais potente de 220 cv.

Possui todo o equipamento dos outros três modelos, com a adição de jantes Snowflakes preto brilhante de 19 polegadas e pinças de travão dianteiras Brembo vermelho Racing.

As caraterísticas mais marcantes são o sistema áudio premium da Devialet, os pneus Michelin Pilot Sport 5, o interior bi-tom em pele Nappa e o sistema Alpine Telemetrics Premium.