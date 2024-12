Leak revela: estes smartphones Samsung mais baratos vão receber a One UI 7 e o Android 15

Nas últimas semanas, a situação em torno dos smartphones Samsung elegíveis para a atualização da One UI 7 e do Android 15 tem sido, no mínimo, confusa. Contudo, surpreendentemente, três dispositivos de gama baixa e bastante acessíveis estão a destacar-se no meio desta confusão.

Atualmente, estima-se que a versão estável e oficial da One UI 7 seja lançada por volta de fevereiro de 2025. Apesar disso, várias fugas de informação têm permitido descobrir o que poderá constar na futura lista oficial de atualizações.

Os Galaxy M14, Galaxy A14 5G e Galaxy A15 5G, modelos populares a nível global, estão a ser testados com o Android 15, de acordo com benchmarks recentes.

Até há pouco tempo, acreditava-se que estes dispositivos ficariam de fora da atualização, devido ao facto de pertencerem a uma gama económica e terem sido lançados em 2023. Contudo, novos testes sugerem que a Samsung está a planear disponibilizar a One UI 7 e o Android 15 para eles.

Embora estas informações não sejam uma confirmação oficial, colocam estes dispositivos como fortes candidatos a integrar a lista final de smartphones que receberão a atualização. A Samsung deverá divulgar esta lista oficial antes do final de 2024, o que mantém a esperança viva para os utilizadores destes dispositivos.

O estado atual da One UI 7 e do Android 15

A introdução da One UI 7 e do Android 15 tem sofrido atrasos consideráveis, mas parece que estamos perto de um lançamento oficial. Os rumores apontam para que a Samsung liberte a primeira versão beta pública do software até ao dia 15 de dezembro de 2024. Os Galaxy S24 serão os primeiros a receber esta versão de teste, embora apenas em alguns mercados, como a Alemanha, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Outros países, incluindo Portugal, terão de esperar por uma segunda fase de distribuição, prevista para janeiro de 2025. Importa salientar que estas versões iniciais são beta, destinadas a testes e melhorias. A versão final e estável só deverá estar disponível a partir de finais de janeiro ou início de fevereiro, começando pelos modelos de topo, como os Galaxy S24, S23, Z Fold 6 e Galaxy A55.

E os Samsung Galaxy M14, A14 5G e A15 5G?

No caso dos três modelos aqui mencionados, é expectável que tenham de aguardar mais algumas semanas. A Samsung tem por hábito realizar a distribuição de atualizações de forma gradual, dando prioridade aos dispositivos de gama alta. Assim, é provável que os utilizadores dos Galaxy M14, A14 5G e A15 5G só recebam a atualização cerca de 3 a 4 meses após o lançamento oficial da versão estável.

No entanto, vale a pena sublinhar que estas previsões dependem de a Samsung não alterar os seus planos. Caso a marca decida abandonar a atualização para estes modelos, será um retrocesso significativo para muitos utilizadores que aguardam ansiosamente as melhorias que a One UI 7 e o Android 15 trarão.

Leia também: