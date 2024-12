28 Years Later: novo filme de Danny Boyle foi filmado com o iPhone 15 Pro Max

O avanço imparável da tecnologia começa a transformar algumas indústrias de forma surpreendente. É o caso do cinema. O novo filme de Danny Boyle, realizador de Trainspotting, que estreia em 2025, foi integralmente filmado com recurso co iPhone 15 Pro Max.

ProRaw continua a destacar-se nos smartphones da Apple

O aclamado realizador Danny Boyle, conhecido por sucessos como Trainspotting e Slumdog Millionaire, está de volta com um projeto ambicioso e inovador: "28 Years Later", a continuação da icónica saga de terror que começou com 28 Days Later e continuou com 28 Weeks Later. O filme está previsto estrear comercialmente em Junho de 2025.

No entanto, o que realmente chama a atenção neste novo capítulo não é apenas a narrativa envolvente e a promessa de adrenalina, mas o facto de o filme ter sido integralmente filmado utilizando diversos iPhone 15, especificamente do modelo Pro Max

A decisão de filmar com o iPhone não é apenas uma jogada promocional, mas uma declaração de como a tecnologia moderna está a transformar a indústria cinematográfica. Danny Boyle, sempre conhecido pela sua ousadia em explorar novas abordagens visuais, decidiu adotar esta tecnologia pela sua portabilidade, flexibilidade e qualidade cinematográfica.

A linha iPhone Pro, lançada em 2023, trouxe avanços significativos nas suas capacidades de câmara. Equipado com um sistema de câmara tripla e a nova funcionalidade ProRAW, o dispositivo permite uma gravação de vídeo em resolução 4K, com suporte para 60 frames por segundo e HDR.

Estas especificações colocam-no ao nível de algumas câmaras profissionais utilizadas na indústria. Além disso, a adição do modo cinematográfico, que proporciona um desfoque ajustável semelhante ao das objetivas DSLR, dá aos realizadores uma ferramenta poderosa para criar imagens cinematográficas com profundidade e emoção.

A razão de usar o iPhone

Danny Boyle explicou, em entrevistas, que a escolha de filmar com o iPhone 15 Pro Max foi deliberada e estratégica. No seu entender, esta abordagem traz um realismo cru e intimista às cenas, ideal para o universo de 28 Years Later, onde a sobrevivência e o terror psicológico são elementos centrais.

Além disso, o uso do iPhone proporcionou maior liberdade criativa, permitindo que a equipa de filmagem trabalhasse em espaços apertados ou improvisados, onde o uso de equipamento tradicional seria inviável. Esta abordagem é particularmente importante para cenas de ação frenéticas e momentos de terror que exigem dinamismo e proximidade ao elenco.

Embora filmar com um smartphone ofereça inúmeras vantagens, como portabilidade e acessibilidade, também apresenta desafios. A ausência de algumas funcionalidades de câmaras tradicionais pode limitar certas técnicas cinematográficas, e a iluminação deve ser meticulosamente controlada para obter os melhores resultados. Contudo, com o iPhone 15 Pro Max, estes desafios foram atenuados graças às suas capacidades tecnológicas avançadas.

A produção de 28 Years Later usou acessórios e ferramentas específicas para complementar o iPhone, como estabilizadores, microfones externos e lentes adicionais, garantindo que a qualidade final se mantivesse ao nível de uma produção de Hollywood.

A verdade é que a decisão de Danny Boyle pode representar uma mudança significativa na indústria cinematográfica. Se um realizador de renome consegue produzir um filme de alto nível com um dispositivo tão acessível, isso abre portas para cineastas emergentes que muitas vezes enfrentam restrições orçamentais.

Além disso, demonstra como a tecnologia está a democratizar o processo criativo, permitindo que histórias sejam contadas sem depender exclusivamente de equipamentos caros.