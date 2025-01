Wanbo lança novo projetor Wanbo T2 Ultra, agora com suporte inclinável

Transformar a sua sala numa verdadeira experiência de cinema é agora mais fácil com o projetor Wanbo T2 Ultra. Este dispositivo compacto e portátil oferece funcionalidades avançadas e é capaz de se adaptar facilmente a qualquer ambiente.

O Wanbo T2 Ultra destaca-se pelo seu brilho de 500 ANSI lúmens, proporcionando imagens claras e vibrantes mesmo em ambientes com alguma luminosidade. A resolução nativa de 1920x1080 píxeis (Full HD) assegura detalhes nítidos, enquanto que a capacidade de projeção de até 140" permite criar uma experiência cinematográfica imersiva.

Uma característica inovadora deste modelo é o suporte giratório com ajuste de inclinação de até 120°, permitindo projetar imagens em superfícies inclinadas, e até mesmo no teto, adaptando-se às suas preferências de visualização. Além disso, o sistema inteligente ASA 3.0 oferece foco automático, correção automática de distorção trapezoidal e alinhamento de imagem, garantindo uma configuração rápida e sem complicações.

Equipado com o sistema operativo Android TV 11.0, o T2 Ultra proporciona acesso direto a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, sem necessidade de dispositivos adicionais. A certificação DRM L1 assegura a reprodução de conteúdos em alta definição, oferecendo uma experiência de visualização de qualidade superior.

No que diz respeito ao áudio, o projetor possui dois altifalantes de 5W com diafragmas Dual Bass, proporcionando um som envolvente e equilibrado. A tecnologia de dissipação de calor mantém o funcionamento silencioso, com níveis de ruído inferiores a 30 dB, garantindo que nada interfira na sua sessão de cinema.

Com um design elegante e peso de apenas 1,5 kg, o Wanbo T2 Ultra é fácil de transportar e instalar em qualquer divisão da casa. As opções de conectividade incluem HDMI, USB 2.0 e saída de áudio de 3,5 mm, permitindo a ligação a diversos dispositivos, como consolas de jogos, computadores e sistemas de som externos.

Especificações completas do Wanbo T2 Max 500 ANSI Lúmen

Foco Automático inteligente

Projeção aconselhada entre 45" e 140"

Netflix, YouTube e Disney+ pré-instalados (suporte Widevine L1)

Efeito sonoro HiFi

Sistema de controlo inteligente da temperatura

Resolução HD nativa de 1920 x 1080 píxeis

Distância de projeção: 1,2 a 5,8 metros

Projeção LCD

Luz LED (20000+ horas)

Correção Keystone

Memória: 1 GB de RAM e 8 GB de ROM

AndroidTV 11.0

Wi-Fi 2.4/5 GHz

Medidas: 145 x 142 x 219 mm

Peso: 2,69 kg

Preço e disponibilidade

O novo projetor Wanbo T2 Ultra está disponível por 179€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWABT2U. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Wanbo T2 Ultra